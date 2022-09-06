Представители ЕС осудили российское вторжение в Украину и отметили, что и дальше будут поддерживать украинский народ. Встреча состоялась под сопредседательством Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины, и Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии.

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Во время встречи Украина выразила благодарность за предыдущие пакеты ограничительных мер ЕС и отметила необходимость содействия процессу усиления ограничительных мер ЕС против россии. Украина также призвала принять меры в сфере визовой политики.

За что хвалили Киев

Совет ассоциации приветствовал присоединение Украины к Новой совместной транзитной системе (НСТС) с 1 октября 2022 года;

ЕС приветствовал постоянную вовлеченность Украины в выполнении своих обязательств в секторе телекоммуникационных услуг, что в случае полного исполнения приведет к вхождению этой сферы в режим внутреннего рынка;

Совет приветствовал подписание совместного заявления операторов связи, зарегистрированных в ЕС и Украине, относительно их скоординированных усилий для обеспечения и стабилизации доступного или бесплатного роуминга, а также международных звонков между ЕС и Украиной;

Также приветствовали присоединение украинского регулятора к работе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций и его вспомогательного агентства;

Совет ассоциации поздравил успешную синхронизацию электросети Украины с континентальной европейской сетью. Совет признал значительный прогресс Украины по внедрению ключевого энергетического законодательства ЕС. Обратили внимание и на наличие огромных мощностей по хранению газа в подземных хранилищах газа Украины.

Совет ассоциации приветствовал усилия ядерного регулятора и оператора Украины по обеспечению безопасной эксплуатации и производству энергии на украинских атомных электростанциях.

Также Рада приветствовала подписание соглашения о присоединении Украины к Программе LIFE с целью решения проблем изменения климата и окружающей среды.

Реформы в Украине

На заседании напомнили, что членство Украины в ЕС зависит от ее заслуг и введения реформ. В ЕС приветствовали уже достигнутый прогресс Украины в торговле, экологии, электронике, таможенной, фискальной, энергетической и транзитной сферах. Но правительство призвали ускорить процесс.

В частности, Украине посоветовали:

завершить конкурс для назначения нового директора НАБУ;

ввести реформу КСУ и обеспечить прозрачный процесс отбора судей;

завершить реформу нормативно правовой базы для национальных меньшинств;

продолжить шаги по внедрению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли;

расширить сотрудничество по кибернетической сфере.

Поговорили и о поддержке Украины

На заседании Совет обсудил финансовую помощь и предоставление Украине 9,5 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира. ЕС заверил, что выделит оставшиеся средства из пакета макрофинансовой помощи, который был принят еще в мае.

Также стороны приветствовали решение о выделении кредитных средств Евроинвестбанка в размере 1 миллиарда 59 миллионов евро для покрытия приоритетных потребностей.

Совет ассоциации еще приветствовал дополнительную финансовую поддержку в размере 26,2 миллиона евро для Украины в новых межрегиональных программах на 2021 – 2027 года, а также более гибкие правовые положения о текущих программах сотрудничества с ЕС.

Кроме того, Украина и ЕС согласились усилить партнерство для послевоенного восстановления. Украинские представители поблагодарили ЕС за военную помощь и призвали усилить ее.

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