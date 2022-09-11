Про це час зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він не має жодного сумніву в ЗСУ, розвідці, спеціальних службах та всіх українцях, які допомагають захисникам звільняти українські землі.

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Президент заявив, що Україна не може дозволити собі зупинитися.

Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися,

– наголосив Зеленський.

За його словами, цей шлях триватиме від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена та об'єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли всі українці зможуть нарешті відчути, що перемога відбулася.

"Я знаю, що всіх зараз хвилює ключове питання: "Коли? Коли ми пройдемо цей шлях? Коли буде перемога?" Відповідь на це запитання може дати етап, який у нас попереду. Я кажу відверто: це буде важкий етап", – зауважив глава держави.

Зеленський додав, що необхідно пережити майбутню зиму, адже вона буде найскладнішою для всього світу.

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Глава держави заявив, що для того, щоб відбулася деокупація, Україна потребує конкретики – зброї, снарядів, фінансової та політичної підтримки, сильної дипломатії та рішучості країн світу на різних рівнях.

А отже, ми потребуємо збереження єдності наших партнерів та їхньої готовності допомагати. Допомагати, не чекаючи, що ми скажемо, що достатньо. Ми вдячні за все зроблене, але достатньо не буде, поки не буде перемоги,

– додав Зеленський.

За його словами, немає сумніву, що Європа здатна пережити зиму без російських енергоресурсів. Однак для того, щоб це відбулося, потрібно бути готовими не допустити жодних російських диверсій – ні збройних, ні політичних. Окрім цього, слід запобігти дезінформаційним крокам росії.

"А отже, треба ще більше координації, жорсткості, тиску на росію. Світ має подолати цінову кризу, яку росія намагається загострити своїми різними відомими інструментами – вона дестабілізує ринки, провокує голод, залякує звичайних людей у різних країнах", – заявив президент.

За його словами, захиститися від цінової кризи можливо лише шляхом повного демонтажу російського впливу на європейські суспільства, світові ринки та глобальне інформаційне середовище. Протягом осені необхідно:

максимально посилити санкції проти росії, її посадовців, банків, компаній;

погодити всі механізми для реального обмеження російських експортних доходів;

забезпечити всі юридичні та політичні основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном для відшкодування збитків, завданих українцям війною;

запровадити максимальні візові обмеження для громадян росії, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху;

заблокувати російську пропаганду та депортувати всіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос.

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