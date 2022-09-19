Причини такого становища окупантів пояснив військовий експерт, журналіст та аналітик Том Купер. За його словами, найпершою причиною проблем російської армії є особистий контроль путіна та ухвалення ним тих чи інших рішень.

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Окупанти буквально паралізовані, а путін прагне створити нову лінію фронту

Том Купер пояснив, що польові командири, які від початку повномасштабного вторгнення узгоджують усі плани та дії з путіним, роблять диктатора щасливим, адже він відчуває контроль над ситуацією. Це зручно й для командування – якщо щось іде не за планом, то вони не винні. Водночас путін "не помиляється", але ті чи інші накази віддавав саме він.

Журналіст наголосив, що військова некомпетентність та чинна російська система дозволяє нам у прямому етері бачити, наскільки паралізована російська армія, спецпідрозділи та приватні військові компанії.

Купер відзначив, що зараз ЗСУ продовжують знищувати залишки окупантів на лівому березі річки Оскіл, тому зараз загарбники не впевнені, де вони мають встановити лінію фронту – на річці чи відійти подалі на територію Луганщини.

Крім того, Купер наголосив на тому, що ще однією проблемою росії є те, що путін та подібні йому шовіністи й ілюзіоністи прагнуть бодай якихось здобутків за будь-яку ціну. Тим часом бойовики стали просто гарматним м'ясом, а залишки окупантів розкидані по всій лінії фронту, що робить ворожу армію ще більше неефективною.

Однак журналіст переконаний, що попри bardak time у росії, путін вирішив провести нову лінію фронту. Для цього звозять додаткове озброєння з росії. Та поки що невідомо, де має бути ця лінія, яку собі уявляє російський диктатор.

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