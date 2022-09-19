Причины такого положения оккупантов объяснил военный эксперт, журналист и аналитик Том Купер. По его словам, первой причиной проблем российской армии является личный контроль путина и принятие им тех или иных решений.

Новый армейский корпус России продержался на войне с Украиной всего несколько дней, – СМИ

Оккупанты буквально парализованы, а путин стремится создать новую линию фронта

Том Купер пояснил, что полевые командиры, которые с начала полномасштабного вторжения согласовывают все планы и действия с путиным, делают диктатора счастливым, ведь он чувствует контроль над ситуацией. Это удобно и для командования – если что-то идет не по плану, то они не виноваты. В то же время путин "не ошибается", но те или иные приказы отдавал именно он.

Журналист подчеркнул, что военная некомпетентность и действующая российская система позволяет нам в прямом эфире видеть, насколько парализована российская армия, спецподразделения и частные военные компании.

Купер отметил, что сейчас ВСУ продолжают уничтожать остатки оккупантов на левом берегу реки Оскол, поэтому сейчас захватчики не уверены, где они должны установить линию фронта – на реке или отойти подальше на территорию Луганщины.

Кроме того, Купер отметил, что еще одной проблемой россии является то, что путин и подобные ему шовинисты и иллюзионисты стремятся хоть каких-либо достижений любой ценой. Тем временем боевики стали просто пушечным мясом, а остатки оккупантов разбросаны по всей линии фронта, что делает вражескую армию еще более неэффективной.

Однако журналист убежден, что, несмотря на bardak time в россии, путин решил провести новую линию фронта. Для этого свозится дополнительное вооружение с россии. Но пока неизвестно, где должна быть эта линия, которую представляет российский диктатор.

Интересно – Давидюк о крахе российской армии: смотрите видео