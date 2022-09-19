Окупанти не можуть мобілізувати необхідну кількість людей для війни в Україні. Кремль не має жодних причин для оптимізму.

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Крім цього, нове угруповання повинне було компенсувати 5 тисяч різної техніки, яку росіяни втратили на фронті.

Повинні були зупинити контрнаступ ЗСУ

За документами до третього армійського корпусу входить кілька бригад по 10 тисяч солдатів. Вони розділяються на понад 10 батальйонів, що мають на озброєнні сотні танків T-80, Т-90 та безліч іншої бронетехніки.

Проте насправді новий корпус наповнений добровольцями, які або старі, або в поганій фізичній формі. Серед них також багато людей з алкогольною або наркотичною залежністю, – розповіли у Forbes.

Третій армійський корпус минулого тижня побував на Харківщині. Його відправили, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Проте нове російське угруповання зазнало поразки. Воно втікало з Харківщини з усіма іншими окупантами.

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Що втратили російські вбивці

За інформацією Forbes, третій армійський корпус покинув на Харківщині танки та бойові машини БМП-2 і БТР-80. На них окупанти залишили характерні знаки розрізнення у вигляді кола всередині трикутника.

Наразі доля корпусу невідома. Його ще можуть доформувати, проте після поразки під Харковом кремль не має оптимізму.

Діра в робочій силі, яку мав заповнити третій армійський корпус, тепер набагато глибша. Харківський контрнаступ коштував російській армії сотень одиниць техніки й, можливо, тисяч солдатів. Серед втрат була значна частина елітної 1-ї гвардійської танкової армії, – наголосили у Forbes.

Додали, що якими б не були перспективи корпусу, але він, безумовно, не може замінити прогалину в російській живій силі.

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