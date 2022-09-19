Кулеба встретится с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Также он поговорит с экспертами Совета международных отношений.

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Каким темам уделят внимание во время встречи

Президент Владимир Зеленский определил для украинской делегации три приоритета:

привлечение россии к международной ответственности за ее преступления;

укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи;

активизация отношений со странами Глобального Юга

У Кулебы запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с главами МИД в формате Украина – Польша – Британия. Кроме того, будет уделено внимание рекомендациям по гарантиям безопасности Украины.



Расписание Кулебы в США / МИД

Зеленский выступит онлайн на сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сможет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН в режиме видеообращения. Речь запланирована на 21 сентября. Российский посол в ООН выступил против речи Зеленского. Кроме россии, проголосовали против только беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.

США не дали визы большинству членов российской делегации на Генассамблею ООН. Россия просила у Вашингтона 56 виз, но получили одобрение всего на 24.

Почему россиянам дали визы

Политолог Тарас Семенюк рассказал, что министр иностранных дел россии сергей лавров получил визу на поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Такую визу получают даже африканские диктаторы, представители стран, официально не признанные спонсорами терроризма.

Семенюк отметил, что есть специальные визы, позволяющие посетить только Нью-Йорк , принять участие в Генассамблее ООН. Эти визы не разрешают поездок в другие американские города. Именно такие и получила российская делегация.

, принять участие в Генассамблее ООН. Эти визы не разрешают поездок в другие американские города. Именно такие и получила российская делегация. Кроме того, россия может использовать ООН как площадку для пропаганды.

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