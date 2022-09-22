Під час звернення до Генасамблеї ООН Володимир Зеленський вкотре наголосив, що росія бреше абсолютно усім. Про це повідомляє 24 канал.

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Росія не хоче справжніх перемовин

Глава держави переконаний, що кремль зовсім не бажає справжніх переговорів. Країна агресорка постійно бреше та навіть не сподівається виконувати жодні домовленості.

Володимир Зеленський пояснив, що "перемовинами" окупанти лиш хочуть розтягнути конфлікт, сповільнивши свої відступи.

Росія бреше усім. Як це дуже типово і притаманно агресорам та терористам. Навіть якщо зараз росія говорить про перемовини – вони лиш хочуть уповільнити свої відступи,

– пояснив президент.

Окупанти хочуть зимувати в Україні

Президент повідомив, що Росія хоче провести зиму на окупованих українських територіях. Ця можливість дасть їм час посилити оборону, підготуватися до наступних атак, нападів, Буч та Ізюмів. Також ворог може провести мобілізацію.

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