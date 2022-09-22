Во время обращения к Генассамблее ООН Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что россия лжет абсолютно всем. Об этом сообщает 24 канал.

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Россия не хочет настоящих переговоров

Глава государства убежден, что кремль совсем не желает настоящих переговоров. Страна-агрессор постоянно лжет и даже не рассчитывает выполнять какие-либо договоренности.

Владимир Зеленский объяснил, что "переговорами" оккупанты только хотят растянуть конфликт, замедлив свои отступления.

Россия лжет всем. Как это очень типично и присуще агрессорам и террористам. Даже если сейчас россия говорит о переговорах – они хотят только замедлить свои отступления,

– объяснил президент.

Оккупанты хотят зимовать в Украине

Президент сообщил, что россия хочет провести зиму на оккупированных украинских территориях. Эта возможность даст им время усилить оборону, подготовиться к следующим атакам, нападениям, Бучам и Изюмам. Также враг может провести мобилизацию.

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