Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Ранее советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что "мобики" из Донбасса более мотивированы, чем сами россияне .

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В Крыму катастрофическая ситуация

Чубаров отметил, что российские оккупационные власти в Крыму еще до объявления мобилизации тайно к ней готовились. Как только путин объявил о ее проведении, как на территории оккупированного полуострова мужчин уже на улице выхватывали в разных районах Крыма.

Представленность в этих мобилизационных списках крымских татар в процентах намного превышает их процент среди всего населения определенного района,

– заметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Учитывая это, он сделал вывод, что используя мобилизацию на уже являющейся военным преступлением оккупированной территории, россия хочет уничтожить мужчин-татар.

Выбирать меньшее зло

Глава Меджлиса крымскотатарского народа посоветовал крымчанам протестовать против мобилизации и отказываться от повесток. К сожалению, сейчас та ситуация, когда нужно выбирать меньшее зло. Либо придется ехать воевать, где могут убить, либо получить тюремное заключение.

"Срок заключения – 5 лет. Это так сейчас прописано в законодательстве страны-оккупантки. Однако мы исходим из того, что освобождение Крыма состоится гораздо раньше, чем 5 лет, и люди будут уволены", – подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что российские оккупанты сейчас заблокировали все выезды с полуострова. Некоторым удается прорваться на керченский мост, но в России границы закрыты, оттуда уехать не удастся.

Количество мобилизованных татар

Чубаров сказал, что в настоящее время затрудняется назвать точное число мобилизованных татар. В одном из сел Симферопольского района из 27 мужчин в списке - 20 татар. В Белогоровском районе – 80% списка составляют татары.

Россияне хотят, по крайней мере, на первом этапе мобилизации, набрать тех, кого не жалко. Не жалко крымских татар. Чем больше они будут убиты, тем более обессиленным будет этот народ, который откровенно выступает против российской оккупации,

– подытожил он.

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