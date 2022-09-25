Корінне населення Криму хочуть просто винищити

Вони почали масово отримувати повістки від російських військкоматів. Про це 24 каналу розказав правозахисник та співзасновник громадської організації КримSOS Алім Алієв.

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Найголовніше скажу одним реченням. Те, що зараз відбувається в Криму – це крок до геноциду кримських татар,

– наголосив він.

Активіст пояснив, що повістки чоловікам видають саме там, де компактно мешкають кримські татари, або там, де вони часто бувають – на підприємствах, ринках та інших місцях скупчення представників саме цієї нації. Відтак, частина чоловіків виїжджає з Криму, аби не брати участь у війні проти України.

Алієв зауважив, що це є порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції щодо окупованих територій, але всі розуміють, що для росії це абсолютно нічого не означає.

Алім Алієв про мобілізацію кримських татар у Криму: дивіться відео

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З твердженням активіста погодився і радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він написав про це у твітері. Так, за його словами масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та справжня трагедія для всього народу.

Примус громадян до війни в окупованих регіонах – не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку москви,

– констатував Подоляк.

Кримські татари отримали вже 1,5 тисячі повісток

Усього за кілька днів, з 21 вересня, кримськотатарським чоловікам видали вже понад 1,5 тисячі повісток. Як розповіла представниця президента України в Криму Таміла Ташева, про часткову мобілізацію мова не йде, адже повістки отримують абсолютно всі.

Росіян не цікавить стан здоров'я чи наявність бодай якогось досвіду. Не зважають навіть на вік мобілізованих. Так, наприклад, повістку отримав чоловік, якому більше ніж 60 років, тобто його вже не мали б мобілізувати.