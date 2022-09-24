Як для України, так і для росії півострів є ключовим елементом всієї війни. Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Подоляк запевнив, що будь-хто з примусово мобілізованих на тимчасово окупованих росією територіях можуть здатися у полон.

Особливо, якщо це можна зробити частиною – це взагалі було б чудово. Вони можуть, згідно з конвенцією, відмовитись від обміну й залишитись до кінця війни в Україні,

– пояснив радник керівника ОП.

За його словами, Крим є ключовим елементом цієї війни, з якого все розпочиналось.

"Після звільнення Криму до певних людей кримські татари доберуться самі й запитають, "якого дива" ці 8 років вони їх катували. Все буде добре з точки зору того, що наші люди у будь-який момент можуть перейти на нашу сторону і здатися в полон", – додав Подоляк.

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На його думку, у Криму можуть мобілізувати чимало й тих, які підтримували окупацію півострова.

"Хто кричав про "каміння з неба" у 2014 році, аплодував анексії Криму і діям росії в Донецьку та Луганську... Бажано, щоб вони пішли й заплатили своїми життями за те, що знищили цивілізацію у цих регіонах. Це буде правильна карма, яка "наздоганяє" зрадників", – резюмував радник Єрмака.

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