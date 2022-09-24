Як для України, так і для росії півострів є ключовим елементом всієї війни. Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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Подоляк запевнив, що будь-хто з примусово мобілізованих на тимчасово окупованих росією територіях можуть здатися у полон.
Особливо, якщо це можна зробити частиною – це взагалі було б чудово. Вони можуть, згідно з конвенцією, відмовитись від обміну й залишитись до кінця війни в Україні,
– пояснив радник керівника ОП.
За його словами, Крим є ключовим елементом цієї війни, з якого все розпочиналось.
"Після звільнення Криму до певних людей кримські татари доберуться самі й запитають, "якого дива" ці 8 років вони їх катували. Все буде добре з точки зору того, що наші люди у будь-який момент можуть перейти на нашу сторону і здатися в полон", – додав Подоляк.
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На його думку, у Криму можуть мобілізувати чимало й тих, які підтримували окупацію півострова.
"Хто кричав про "каміння з неба" у 2014 році, аплодував анексії Криму і діям росії в Донецьку та Луганську... Бажано, щоб вони пішли й заплатили своїми життями за те, що знищили цивілізацію у цих регіонах. Це буде правильна карма, яка "наздоганяє" зрадників", – резюмував радник Єрмака.
У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Україна не раз закликала росіян, яких примусово мобілізовують у ворожу армію, здаватися ЗСУ. Це забезпечить їм не лише полон з дотриманням міжнародних прав, а й можливість повернутися додому не в пакеті. Однак путіну така перспектива для власних громадян не подобається: у росії хочуть карати за добровільну здачу у полон ув'язненням до 10 років.
- Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
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