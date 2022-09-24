Ситуація на полі бою показала, що росіяни не виправляють свої помилки, зокрема у логістиці. Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росії не потрібні професійні солдати

Подоляк зазначив, що у росії існує "силова вертикаль", яка не зможе якісно підготувати свої військові резерви.

"У росії якості не може бути у будь-якому процесі, зокрема й у мобілізації. Логістична структура абсолютно провальна. Вона такою буде й надалі. Тобто окупанти братимуть кого зможуть і де зможуть, не виправляючи помилки", – пояснив радник керівника ОП.

За його словами, росія має розвалитись як держава, тому що всі її дії свідчать, що країни як такої немає.

"Існує "силова вертикаль". Вона дуже боїться програти війну. Тому братиме всіх підряд, щоб кинути їх до України. Дуже добре, що якість підготовки буде "класично російська". Це означає "ніяка" і це нормально. Тим паче, що сьогодні 90 відсотків втрат – це артилерійські втрати", – додав представник Офісу Президента.

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Він додав, що у росії розуміють ситуацію на фронті по-своєму. На його переконання, кремлю не потрібні професійні солдати, а лише ресурс, яким хочуть "заткнути певні діри". На його думку, усіх тих, кого росія сьогодні мобілізує – це, фактично, "смертники".

Вони цього не розуміють. Ми маємо їм це доносити й намагаємось це робити. Їх просто відправлять для того, щоб масово вмерти в Україні. Своєю артилерією ми будемо ці перший і другий ешелони "зносити". Тому що нам треба далі йти та звільняти свою територію,

– підкреслив радник Єрмака.

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Чи можуть допомогти союзники

Подоляк зауважив, що впродовж місяця – півтора росіяни можуть відправити на фронт 20 – 30 тисяч людей.

"Але це для нашої артилерії не є суттєвим. Ми маємо просто попросити наших партнерів трішки більше дати нам ракет певної дальності й трохи більше снарядів 155 міліметрів, щоб ці ешелони "звільнити" від мобілізованих росіян", – розповів він.

За його словами, Україна хоче, щоб партнери "закінчили гратись у консерватизм", який заважає швидко припинити війну "на умовах цивілізованого світу, частиною якого є Україна".

Якщо всі хочуть прискорити кінець війни, то є конкретні рішення: конкретна зброя і конкретні ATACMS. Якщо їх дають – ми максимально швидко закінчуємо війну. Вони не встигнуть половини мобілізації провести, як війна вже закінчиться. Далі вони воюватимуть на своїй території. Це дуже простий алгоритм,

– резюмував Подоляк.

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