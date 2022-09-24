Мінус броньований штурмовик та багатоцільовий винищувач

Командування десантно-штурмових військ ЗСУ не уточнило, де саме росія сьогодні позбулась двох літаків. Однак, очевидно, що наша авіація продовжить нищити ворожі штурмовики та винищувачі.

Увага 10 відбитих наступів та уражена техніка ворога: карта бойових дій станом на 24 вересня

Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30,

– повідомили десантники.

Офіцери наголосили, що повітряний простір в смугах відповідальності – перебуває під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Росія немає переваги у повітрі

Станом на ранок 24 вересня українські воїни знищили 255 літаків та 220 гелікоптерів.

Британська розвідка уже акцентувала увагу на втратах росії саме в авіації. Вони зазначили, що обізнаність російських пілотів часто погана, а тривала відсутність у росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні.

Повідомлялось, що лише на початку вересня росія втратила щонайменше 4 бойові літаки в Україні.

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