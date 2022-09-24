Про ситуацію на фронті повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 24 вересня.

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Росіяни обстрілюють інфраструктуру України

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, а також здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах України. Через це постраждали понад 60 населених пунктів. Серед них:

Печеніги,

Яцківка,

Ярова,

Мар'їнка,

Красногорівка,

Білогірка,

Миролюбівка,

Миколаїв,

Сухий Ставок,

Нова Григорівка,

Південне,

Малі Щербаки,

Григорівка,

Північне,

Очаків та інші.

Унаслідок удару по Одесі з БПЛА загинули 2 людей, а ще 2 постраждали. Уночі ворог запустив ракети по Миколаєву. Наслідки атаки ще встановлюють.

Обстріли головних напрямків фронту

На Сіверському напрямку ворог накрив вогнем райони населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

ворог накрив вогнем райони населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна;

– Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна; на Краматорському напрямку – Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе і Білогорівка;

– Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе і Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

– Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка;

– Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка; на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка тощо.

Карта бойових дій в Україні / Мапа Deep State Map

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Успіхи ЗСУ та відбиті атаки

Українські військові завдали по ворогу 25 ударів. Наразі підтверджені ураження 18 районів зосередження окупантів та 7 позицій ЗРК.

Водночас підрозділи ППО знищили гелікоптер, літак та 8 безпілотників ворога. Ракетні війська та артилерія вгатили по:

6 пунктах управління росіян,

понад 20 районах зосередження окупантів,

3 позиціях ППО,

4 складах з боєприпасами.

Яких втрат ворог зазнав внаслідок цих атак, ще встановлюють.

Крім того, наші воїни успішно відбили атаки російської армії біля Спірного, Соледару, Бахмутського, Одрадівки, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Кам'янки, Авдіївки та Опитного.

ЗСУ відбили атаку ворога біля Соледару / Карта Deep State Map

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