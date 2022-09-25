Найскладніша ситуація – на Східних напрямках фронту. Також запеклі бої точаться на Півдні. Нові дані про ситуацію на фронті оновив Генштаб ЗСУ.

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Окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл

Станом на 25 вересня окупанти продовжують терор проти мирного населення та обстрілюють міста й села нашої держави. Ворог зосереджує свої сили на повній окупації Донецької області та зриві активних дій наших захисників та захисниць на окремих напрямках.

По всій лінії зіткнення окупанти обстрілюють позиції наших військ. Крім того, загарбники протягом минулої доби завдали 7 ракетних, 22 авіаційних удари та здійснили 67 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Від атак окупантів постраждали 35 населених пунктів, зокрема:

Запоріжжя;

Очаків;

Миколаїв;

Миролюбівка;

Нью-Йорк;

Білогорівка;

Красногорівка;

Павлівка;

Майорськ.

На різних напрямках фронту окупанти продовжують обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Карта бойових дій станом на 25 вересня

Які населені пункти опинилися під вогнем ворога

Сіверський напрямок – Гута-Студенецька на Чернігівщині та Бачівськ на Сумщині;

Слобожанський напрямок – Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка;

Краматорський напрямок – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне;

Бахмутівський напрямок – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка;

Авдіївський напрямок – Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка;

Новопавлівський та Запорізький напрямків – понад 20 населених пунктів, зокрема Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське.

Південнобузький напрямок – понад 25 населених пунктів.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українським військам вдалося відбити ворожі атаки в районах:

Соледара;

Виїмки;

Курдюмівки;

Зайцевого;

Новомихайлівки;

Первомайського.

Крім того, авіація Сил оборони завдала 26 ударів по позиціях окупантів. ЗСУ влучили у 20 районів скупчення живої сили і військової техніки та по 6 позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Ракетним військам та артилерії вдалося вразити 5 пунктів управління, 13 районів скупчення живої сили та військової техніки росіян 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них РСЗВ "Ураган", та 2 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюють.

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