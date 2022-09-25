Самая сложная ситуация – на Восточном фронте. Также ожесточенные бои идут на Юге. Новые данные о ситуации на фронте обновил Генштаб ВСУ.
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Оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел
По состоянию на 25 сентября оккупанты продолжают террор против мирного населения и обстреливают города и села нашего государства. Враг сосредотачивает свои силы на полной оккупации Донецкой области и срыве активных действий наших защитников и защитниц в отдельных направлениях.
По всей линии столкновения оккупанты обстреливают позиции наших войск. Кроме того, за прошедшие сутки захватчики нанесли 7 ракетных, 22 авиационных удара и осуществили 67 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня. От атак оккупантов пострадали 35 населенных пунктов, в том числе:
- Запорожье;
- Очаков;
- Николаев;
- Миролюбовка;
- Нью-Йорк;
- Белогоровка;
- Красногоровка;
- Павловка;
- Майорск.
На разных направлениях фронта оккупанты продолжают обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.
Карта боевых действий по состоянию на 25 сентября
Какие населенные пункты оказались под огнем врага
- Северское направление – Гута-Студенецкая в Черниговской области и Бачевск в Сумской;
- Слобожанское направление – Стрелеча, Гурьев Казачок, Двухлетнее, Купянск и Кучеровка;
- Краматорское направление – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;
- Бахмутовское направление – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздолевка;
- Авдеевское направление – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка;
- Новопавловское и Запорожское направления – более 20 населенных пунктов, в том числе Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времевка и Ольговское.
- Южнобужское направление – более 25 населенных пунктов.
Успехи ВСУ на фронте
Украинским войскам удалось отразить вражеские атаки в районах:
- Соледара;
- Выемки;
- Курдюмовки;
- Зайцево;
- Новомихайловки;
- Первомайского.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 26 ударов по позициям захватчиков. ВСУ попали в 20 районов скопления живой силы и военной техники и по 6 позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетным войскам и артиллерии удалось поразить 5 пунктов управления, 13 районов скопления живой силы и военной техники россиян 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них РСЗО "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Урон врага уточняют.
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