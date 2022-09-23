У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті сьогодні, 23 вересня. Окупанти обстрілюють наші позиції вздовж усієї лінії зіткнення, намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Але наші ЗСУ завдають ворогам значних втрат.

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За минулу добу росіяни здійснили понад сотню обстрілів

За минулу добу росіяни завдали 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, а також здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждали понад 45 населених пунктів, зокрема: Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір'я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, проте на інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;

– в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ;

– в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ; на Краматорському напрямку – Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ;

– Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка;

– Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка;

– Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

– Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля.

противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля. на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

ЗСУ відбивають штурми ворога

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка.

Втрати противника

За минулу добу, 22 вересня, авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили й військової техніки ворога, а також 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

На додачу ракетні війська та артилерія полили вогнем 6 пунктів управління противника і 3 склади боєприпасів. Крім цього, вогневого впливу зазнав особовий склад окупантів у 4 районах зосередження. Також наші воїни завдали удару по 3 позиціях ППО та 3 позиціях артилерії ворога.

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