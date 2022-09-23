В Генштабе рассказали о ситуации на фронте сегодня, 23 сентября. Оккупанты обстреливают наши позиции вдоль всей линии столкновения, пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку. Но наши ВСУ наносят врагам значительные потери.

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За минувшие сутки россияне совершили более сотни обстрелов

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, а также совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 45 населенных пунктов, в частности: Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок, Миролюбовка и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако на других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;

– в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

– в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск; на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск;

– Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

– Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка;

– Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка; на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Великая Новоселка;

– Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Великая Новоселка; на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье.

противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье. на Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

ВСУ отбивают штурмы врага

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Потери противника

За минувшие сутки, 22 сентября, авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

Вдобавок ракетные войска и артиллерия полили огнем 6 пунктов управления противника и 3 склада боеприпасов. Кроме этого, от огневого воздействия пострадал личный состав оккупантов в 4 районах сосредоточения. Также наши воины нанесли удар по 3 позициям ПВО и 3 позициям артиллерии врага.

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