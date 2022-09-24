О ситуации на фронте сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 24 сентября.

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Россияне обстреливают инфраструктуру Украины

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины. Из-за этого пострадали более 60 населённых пунктов. Среди них:

Печенеги,

Яцковка,

Яровая,

Марьинка,

Красногоровка,

Белогорка,

Миролюбовка,

Николаев,

Сухой Пруд,

Новая Григоровка,

Южное,

Малые Щербаки,

Григоровка,

Северное,

Очаков и другие.

В результате удара по Одессе из БПЛА погибли 2 человека, а еще 2 пострадали. Ночью враг запустил ракеты по Николаеву. Последствия атаки еще устанавливаются.

Обстрелы главных направлений фронта

На Северском направлении враг накрыл огнем районы населённых пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

враг накрыл огнем районы населённых пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двухлетняя;

– Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двухлетняя; на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

– Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

– Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск; на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраины;

– Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраины; на Южнобужском направлении обстрелов подверглись более 35 населенных пунктов, в частности, Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодативка и т.д.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

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Успехи ВСУ и отраженные атаки

Украинские военные нанесли по врагу 25 ударов. Подтверждены поражения 18 районов сосредоточения оккупантов и 7 позиций ЗРК.

В то же время подразделения ПВО уничтожили вертолет, самолет и 8 беспилотников врага. Ракетные войска и артиллерия ударили по:

6 пунктам управления россиян,

более чем в 20 районах сосредоточения оккупантов,

3 позициям ПВО,

4 складам с боеприпасами.

Какие потери враг понес вследствие этих атак, еще устанавливают.

Кроме того, наши воины успешно отразили атаки российской армии возле Спорного, Соледара, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцева, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опросного.

ВСУ отбили атаку врага у Соледара / Карта Deep State Map

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