О ситуации на фронте сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 24 сентября.
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Россияне обстреливают инфраструктуру Украины
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины. Из-за этого пострадали более 60 населённых пунктов. Среди них:
- Печенеги,
- Яцковка,
- Яровая,
- Марьинка,
- Красногоровка,
- Белогорка,
- Миролюбовка,
- Николаев,
- Сухой Пруд,
- Новая Григоровка,
- Южное,
- Малые Щербаки,
- Григоровка,
- Северное,
- Очаков и другие.
В результате удара по Одессе из БПЛА погибли 2 человека, а еще 2 пострадали. Ночью враг запустил ракеты по Николаеву. Последствия атаки еще устанавливаются.
Обстрелы главных направлений фронта
- На Северском направлении враг накрыл огнем районы населённых пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
- на Слобожанском направлении – Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двухлетняя;
- на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск;
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраины;
- на Южнобужском направлении обстрелов подверглись более 35 населенных пунктов, в частности, Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодативка и т.д.
Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map
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Успехи ВСУ и отраженные атаки
Украинские военные нанесли по врагу 25 ударов. Подтверждены поражения 18 районов сосредоточения оккупантов и 7 позиций ЗРК.
В то же время подразделения ПВО уничтожили вертолет, самолет и 8 беспилотников врага. Ракетные войска и артиллерия ударили по:
- 6 пунктам управления россиян,
- более чем в 20 районах сосредоточения оккупантов,
- 3 позициям ПВО,
- 4 складам с боеприпасами.
Какие потери враг понес вследствие этих атак, еще устанавливают.
Кроме того, наши воины успешно отразили атаки российской армии возле Спорного, Соледара, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцева, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опросного.
ВСУ отбили атаку врага у Соледара / Карта Deep State Map
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