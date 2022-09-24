Ситуация на поле боя показала, что россияне не исправляют свои ошибки, в том числе в логистике. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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России не нужны профессиональные солдаты

Подоляк отметил, что у россии существует "силовая вертикаль", которая не сможет качественно подготовить свои военные резервы.

"В россии качества не может быть в любом процессе, в том числе и в мобилизации. Логистическая структура абсолютно провальна. Она такова будет и дальше. То есть оккупанты будут брать кого смогут и где смогут, не исправляя ошибки", — объяснил советник руководителя ОП.

По его словам, россия должна развалиться как государство, потому что все ее действия свидетельствуют, что страны как таковой нет.

"Существует "силовая вертикаль". Она очень боится проиграть войну. Поэтому будет брать всех подряд, чтобы бросить их в Украину. Очень хорошо, что качество подготовки будет "классически русское" . Это означает "никакое" и это нормально. Тем более, что сегодня 90 процентов потерь – это артиллерийские потери», – добавил представитель Офиса Президента.

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Он добавил, что в россии понимают ситуацию на фронте по-своему. По его убеждению, кремлю не нужны профессиональные солдаты, а только ресурс, которым хотят "заткнуть определенные дыры". По его мнению, все те, кого россия сегодня мобилизует – это, фактически, "смертники" .

Они этого не понимают. Мы должны им это доносить и стараемся это делать. Их просто отправят для того чтобы массово умереть в Украине. Своей артиллерией мы будем эти первые и вторые эшелоны "сносить" . Потому что нам нужно дальше идти и освобождать свою территорию,

– подчеркнул советник Ермака.

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Могут помочь союзники

Подоляк отметил, что в течение месяца – полтора россияне могут отправить на фронт 20 – 30 тысяч человек.

"Но это для нашей артиллерии не существенно. Мы должны просто попросить наших партнеров немного больше дать нам ракет определенной дальности и чуть больше снарядов 155 миллиметров, чтобы эти эшелоны "освободить" от мобилизованных россиян", — рассказал он.

По его словам, Украина хочет, чтобы партнеры "закончили играть в консерватизм", мешающий быстро прекратить войну "на условиях цивилизованного мира, частью которого является Украина".

Если все хотят ускорить конец войны, то есть конкретные решения: конкретное оружие и конкретные ATACMS. Если они дают – мы максимально быстро заканчиваем войну. Они не успеют половину мобилизации провести, когда война уже закончится. Дальше они будут воевать на своей территории. Это очень простой алгоритм,

– резюмировал Подоляк.

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