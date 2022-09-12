При возможном распаде россии проблема многих субъектов будет состоять в отсутствии государственно-творческих традиций. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов.

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Распад или реальная федерализация

Эксперт отметил, что на сегодняшний день маловероятен сценарий, по которому россия докатится до физического распада, как это было с советским союзом.

"Большинство этнических групп, проживающих на территории россии, не имеют опыта жизни в независимых государствах и собственной государственности. В отличие от многих республик ссср, которые имели опыт своей государственности даже более древний, чем у самой россии", – пояснил обозреватель.

По его мнению, в частности, в странах Балтии народам было проще представить жизнь в независимом государстве, чем сейчас в условной Якутии.

Пока такой опыт имеет Татарстан, но это центр россии. Это фактор, ограничивающий претензии на полную независимость и выход из состава страны. Однако в одном-двух случаях несколько регионов, в частности северокавказских, заявят о своей полной независимости,

– считает Галлямов.

По его словам, остальные субъекты просто "будут тянуть на себя" полномочия от москвы. В частности, они могут отказаться платить налоги в федеральный центр или объявят, что местные законы будут иметь императивную юридическую силу над федеральными.

"Это будет реальная федерализация страны. Сейчас россия является исключительно номинально и формально федерацией. Центр очень сильно ослабнет", – рассказал политолог.

Будет ли распад россии в будущем: смотрите видео

Что думают на Западе

Эксперт отметил, что на Западе тема распада россии пока не стоит на повестке дня.

Может, кто-то наперед так далеко заглядывает, но точно в западной повестке дня этот вопрос не доминирует. Объективно распадется россия, или нет? По этому поводу я скажу, что движение в этом направлении абсолютно будет,

– считает обозреватель.

По его словам, такая направленность была бы в любом случае, даже если бы россия не напала бы на Украину.

"Дело в том, что на протяжении долгих лет путин занимался централизацией страны и, конечно, все разумные границы он перешел. Он централизовал россию настолько, что теперь жизнь и экономика – только в москве, а остальные регионы попрошайничают и "загибаются", – указал политолог.

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"москву ненавидят"

По мнению Галлямова, у местных властей у россии нет полномочий, поскольку все нужно согласовывать с москвой. Это вызывает "колоссальное раздражение" в регионах.

москву откровенно ненавидят. Этот процесс уже несколько лет очевиден. Причем это не только в национальных регионах происходит, хотя там, конечно, это ускоренным темпом все идет. Там еще и этнический фактор проявляется: не только нелюбовь к москве, но и нелюбовь к россиянам,

– подчеркнул оппозиционер.

По его словам, в первую очередь это касается этнических республик: Якутии, Башкирии, Татарстана, Тивы и северокавказских субъектов.

"Немного меньше Мордва, Марий Эл, Карелия, Коми. Везде, где субъекты федерации организованы по этническому признаку, там процессы ненависти относительно центра носят не только политический характер, но и приобретают дополнительную этническую окраску", – отметил Галлямов.

По его мнению, в россии подобные процессы наблюдаются уже давно.

"Было понятно, что как только система ослабнет, как люди почувствуют, что появится возможность говорить то, что они действительно думают, там везде "рваное". Там будет то же, что и в позднем советском союзе конца 1980-х годов", – резюмировал эксперт.

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Что происходит сейчас в кремле

сергей шойгу и другие военные руководители – только номинальность. Аналитики Института изучения войны убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.

В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.

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