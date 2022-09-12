Під час можливого розпаду росії проблема багатьох суб'єктів полягатиме у відсутності державотворчих традицій. Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов.

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Розпад або реальна федералізація

Експерт зазначив, що на сьогодні малоймовірним є сценарій, за яким росія докотиться до фізичного розпаду, як це було з радянським союзом.

"Більшість етнічних груп, які проживають на території росії, не мають досвіду життя в незалежних державах й власної державності. На відміну від багатьох республік срср, які мали досвід своєї державності навіть давніший, ніж у самої росії", – пояснив оглядач.

На його думку, зокрема у країнах Балтії народам було простіше уявити життя у незалежній державі, ніж зараз в умовній Якутії.

Поки що такий досвід має Татарстан, але це центр росії. Це фактор, який обмежує претензії на повну незалежність та вихід зі складу країни. Проте в одному-двох випадках кілька регіонів, зокрема північнокавказьких, заявлять про свою повну незалежність,

– вважає Галлямов.

З його слів, решта суб'єктів просто "стягуватимуть на себе" повноваження від москви. Зокрема, вони можуть відмовитись сплачувати податки у федеральний центр або оголосять, що місцеві закони матимуть імперативну юридичну силу над федеральними.

"Це буде реальна федералізація країни. Зараз Росія є виключно номінально та формально федерацією. Центр дуже сильно послабшає", – розповів політолог.

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Що думають на Заході

Експерт зазначив, що на Заході тема розпаду росії поки що не стоїть на порядку денному.

Може хтось заздалегідь так далеко заглядає, але точно в західному порядку денному це питання не домінує. Об'єктивно розпадеться росія, чи ні? З цього приводу я скажу, що рух в цьому напрямку абсолютно буде,

– вважає оглядач.

За його словами, така спрямованість була б у будь-якому разі, навіть якби росія не напала б на Україну.

"Річ у тому, що протягом довгих років путін займався централізацією країни й, звичайно, всі розумні межі він перейшов. Він централізував росію настільки, що тепер життя та економіка – лише у москві, а решта регіонів жебракують й "загинаються", – вказав політолог.

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"москву ненавидять"

На думку Галлямова, місцева влада у росії не має повноважень, позаяк все потрібно погоджувати з москвою. Це викликає "колосальне роздратування" у регіонах.

москву відверто ненавидять. Цей процес уже кілька років очевидний. Причому, це не тільки в національних регіонах відбувається, хоча там, звичайно, це прискореним темпом все йде. Там ще й етнічний чинник проявляється: не лише нелюбов до москви, а й нелюбов до росіян,

– підкреслив опозиціонер.

З його слів, першочергово це стосується етнічних республік: Якутії, Башкирії, Татарстану, Тиви та північнокавказьких суб'єктів.

"Трохи менше Мордва, Марій Ел, Карелія, Комі. Скрізь, де суб'єкти федерації організовані за етнічною ознакою, там процеси ненависті щодо центру мають не лише політичний характер, а й набувають додаткового етнічного забарвлення", – зауважив Галлямов.

На його думку, у росії такі процеси спостерігаються вже давно.

"Було зрозуміло, що як тільки система послабшає, як люди відчують, що з'явиться можливість говорити те, що вони насправді думають, там скрізь "рване". Там буде те саме, що й у пізньому радянському союзі кінця 1980-х років", – резюмував експерт.

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Що коїться зараз у кремлі

сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.

Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

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