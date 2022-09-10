Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він упевнений, що в росії також будуть кадрові перестановки, що дуже добре для нас.

До речі Штурмувати москву все одно комусь доведеться – Україні, НАТО або опозиції, – Шейтельман

"Путіна починають "відмазувати" від війни"

Ступак зазначив, що у росії вже почалися процеси з "відмазування" путіна від ухвалення рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

Пішла така історія, що путіна вже обережно починають "відмазувати" від війни. Тобто, що це не він прийняв рішення, це було колективне рішення,

– наголосив він.

Тобто, заявив ексспівробітник СБУ, у кремлі намагаються все звести до того, президент рішення не ухвалює, а так вирішила держдума.

У російській верхівці будуть кадрові рішення

Ступак припускає, що на нараді з радбезом путін загалом проговорював ситуацію, а також те, як діяти далі. У кремлі також розмірковують між собою, що буде у випадку запуску маховика мобілізації.

Здається, зараз рішення ще остаточно не ухвалене. Проте, я можу сказати, що будуть кадрові рішення в російській верхівці. Путін не пробачить тим людям, які їздили безпосередньо на окуповані території,

– сказав ексспівробітник СБУ.

За його словами, мовиться, зокрема, про заступника голови адміністрації президента кірієнка, секретаря партії "єдина росія" турчака, і навіть суркова, який їздив на окуповані території, але дуже неофіційно.

Ступак наголосив, що кадрові перестановки в москві – це погано для них, але дуже добре для нас. Адже в росії буде ще більше турбулентності, а у нас – ще більше перспектив.

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Чи можливий розвал росії після поразки в Україні

Ступак сумнівається в тому, що буде розвал російської федерації. Адже там усі дуже боляче сприймають будь-яке відділення своїх земель. Хоча ці землі вони отримали внаслідок війни.

Мені здається, що після поразки росія десь відійде на задвірки історії, закриється в собі, буде собі варитися, в сльозах, в соплях, можливо будуть якісь локальні конфлікти. Але розвалу не буде – насамперед не зацікавлена Європа,

– вважає ексспівробітник СБУ.

Адже, пояснив він, Заходу нецікаво отримати таку ж саму історію, як це було в 1991 році, коли розвалився радянський союз і замість однієї імперії зла він отримав 15 країн і думав, що з ними всіма робити. Тому йому краще, щоб була одна купа, але контрольована.

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сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.

Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

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