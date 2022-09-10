Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він упевнений, що в росії також будуть кадрові перестановки, що дуже добре для нас.
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"Путіна починають "відмазувати" від війни"
Ступак зазначив, що у росії вже почалися процеси з "відмазування" путіна від ухвалення рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.
Пішла така історія, що путіна вже обережно починають "відмазувати" від війни. Тобто, що це не він прийняв рішення, це було колективне рішення,
– наголосив він.
Тобто, заявив ексспівробітник СБУ, у кремлі намагаються все звести до того, президент рішення не ухвалює, а так вирішила держдума.
У російській верхівці будуть кадрові рішення
Ступак припускає, що на нараді з радбезом путін загалом проговорював ситуацію, а також те, як діяти далі. У кремлі також розмірковують між собою, що буде у випадку запуску маховика мобілізації.
Здається, зараз рішення ще остаточно не ухвалене. Проте, я можу сказати, що будуть кадрові рішення в російській верхівці. Путін не пробачить тим людям, які їздили безпосередньо на окуповані території,
– сказав ексспівробітник СБУ.
За його словами, мовиться, зокрема, про заступника голови адміністрації президента кірієнка, секретаря партії "єдина росія" турчака, і навіть суркова, який їздив на окуповані території, але дуже неофіційно.
Ступак наголосив, що кадрові перестановки в москві – це погано для них, але дуже добре для нас. Адже в росії буде ще більше турбулентності, а у нас – ще більше перспектив.
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Чи можливий розвал росії після поразки в Україні
Ступак сумнівається в тому, що буде розвал російської федерації. Адже там усі дуже боляче сприймають будь-яке відділення своїх земель. Хоча ці землі вони отримали внаслідок війни.
Мені здається, що після поразки росія десь відійде на задвірки історії, закриється в собі, буде собі варитися, в сльозах, в соплях, можливо будуть якісь локальні конфлікти. Але розвалу не буде – насамперед не зацікавлена Європа,
– вважає ексспівробітник СБУ.
Адже, пояснив він, Заходу нецікаво отримати таку ж саму історію, як це було в 1991 році, коли розвалився радянський союз і замість однієї імперії зла він отримав 15 країн і думав, що з ними всіма робити. Тому йому краще, щоб була одна купа, але контрольована.
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