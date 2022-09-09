Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, все, що робиться зараз на фронті, є суцільною дурістю з боку путінського командування.

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"Україна просто виявилася розумнішою"

Яковенко розповів, що неможливо передати словами те, що нині показують російські телеканали. Адже українська армія перехопила стратегічну ініціативу й наступає на всіх фронтах. А пропагандисти не розуміють, як пояснювати провали своєї армії.

Найчеснішим у цьому сенсі виявився Гіркін, відомий терорист. Він, дійсно, проявляє дива чесності, говорить про те, що взагалі ідіоти при владі,

– сказав російський опозиційний журналіст.

За його словами, за винятком позиції Гіркіна про те, що Україна є росією, цей терорист загалом усе правильно каже.

Україна просто виявилася розумнішою. Звісно, одну з вирішальних ролей грає Західна допомога,

– заявив Яковенко.

Але загалом, зауважив журналіст, достатньо глянути на статтю Залужного, на стратегічне бачення головнокомандувача ЗСУ, щоб зрозуміти, що в росії з керівництва ніхто такого тексту написати не зміг би.

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Путін намагається якось підбадьорити своїх

Яковенко зазначив, що путін тим часом вирішив влаштувати військові навчання на Далекому Сході. А начальник російського генштабу замість того, щоб керувати процесом у поразницькій для росії війні, бере участь у цих навчаннях. Це взагалі є повним ідіотизмом.

За його словами, ситуація для путіністів складається дуже тривожна, до них щось почало доходити. Тому потрібно якось підбадьорити, якось пояснити їм, як треба поводитися в цій ситуації.

Путін уже сказав, як треба поводитися. Він заявив, що "ми нічого не втратили". Ну 50 тисяч військовослужбовців загиблих в Україні – це ж нічого,

– заявив журналіст.

Тобто, наголосив він, Путін намагається тримати марку, як і раніше, демонструвати якусь впевненість. Усе це стає все більш неадекватним.

Насправді якихось ресурсів, кроків для того, щоб переламати ситуацію, у путіна нема. Насамперед тому, що нема мізків,

– сказав Яковенко.

Він зауважив, що сам собою напад на велику європейську країну – це цілковитий ідіотизм у сьогоднішніх умовах. А все, що робиться зараз на фронті, є суцільною дурістю з боку російського командування. Сам путін намагається якось підбадьорити своїх. Єдиний ресурс для цього – це брехня про те, що російська армія веде наступ і знищує противника.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Українські військові продовжують упевнено просуватися по всій лінії фронту. Як зауважили у Генштабі, впродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.

8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію Харківської області. Над містом знову замайорів український прапор.

Російські війська тікаючи з Харківщини не встигають прихопити з собою нічого. Тож залишають техніку та величезні склади боєкомплектів ближнім – українським захисникам.

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