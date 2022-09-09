Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, все, что делается сейчас на фронте, сплошная глупость со стороны путинского командования.

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"Украина просто оказалась умнее"

Яковенко рассказал, что невозможно передать словами то, что сейчас показывают российские телеканалы. Ведь украинская армия перехватила стратегическую инициативу и наступает по всем фронтам. А пропагандисты не понимают, как объяснять провалы своей армии.

Самым честным в этом смысле оказался Гиркин, известный террорист. Он, действительно, проявляет чудеса честности, говорит о том, что вообще идиоты у власти,

– сказал российский оппозиционный журналист.

По его словам, за исключением позиции Гиркина о том, что Украина – это россия, этот террорист все правильно говорит.

Украина просто оказалась умнее. Конечно, одну из решающих ролей играет Западная помощь,

– заявил Яковенко.

Но в целом, отметил журналист, достаточно взглянуть на статью Залужного, на стратегическое видение главнокомандующего ВСУ, чтобы понять, что в россии из руководства никто такого текста написать не смог бы.

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Путин пытается как-то приободрить своих

Яковенко отметил, что путин тем временем решил устроить военные учения на Дальнем Востоке. А начальник российского генштаба вместо того, чтобы руководить процессом в разрушительной для россии войне, участвует в этих учениях. Это вообще полный идиотизм.

По его словам, ситуация для путинистов складывается очень тревожная, до них что-то начало доходить. Поэтому нужно как-то взбодрить, как-то объяснить им, как нужно вести себя в этой ситуации.

Путин уже сказал, как нужно себя вести. Он заявил, что "мы ничего не потеряли". Ну 50 тысяч военнослужащих погибших в Украине – это ничего,

– заявил журналист.

То есть, подчеркнул он, путин пытается держать марку, по-прежнему демонстрировать некую уверенность. Это все становится все более неадекватным.

На самом деле каких-либо ресурсов, шагов для того, чтобы переломить ситуацию, у путина нет. Прежде всего потому, что нет мозгов,

– сказал Яковенко.

Он отметил, что само по себе нападение на большую европейскую страну – это полный идиотизм в сегодняшних условиях. А все, что делается сейчас на фронте, сплошная глупость со стороны российского командования. Сам путин пытается как-то приободрить своих. Единственный ресурс для этого – это ложь о том, что российская армия ведет наступление и уничтожает противника.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, в течение нескольких последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.

8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.

Российские войска, убегая с Харьковщины, не успевают ничего прихватить с собой. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.

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