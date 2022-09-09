Об этом 24 каналу рассказал российский журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, захватчики с самого начала не были настроены на поражение и теперь не знают, как поступить.

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На фоне поражений оккупанты придумывают героические истории

Яковина отметил, что в условиях, когда нет реальных достижений на фронте и там все очень грустно – российским пропагандистам приходится высасывать из пальца разные истории.

По его словам, ярким примером этого является вымысел о десанте, который якобы Украина применила в районе Энергодара примерно неделю назад. Оккупанты приплели туда британских инструкторов, а чуть ли не Джеймс Бонд лично руководил этой историей.

Потом спустя некоторое время выяснилось, что вообще ничего не было. То есть даже намека на какой-то десант, полностью историю от А до Я придумали,

– заметил российский журналист.

То есть, подчеркнул международный обозреватель, россияне и его пропагандистам сейчас только этим и приходится заниматься.

Яковина о грубых проколах российской пропаганды: смотрите видео

"У пропаганды нет даже соответствующей методички"

Яковина заявил, что оккупанты с самого начала не были настроены на отступление, на поражение. И когда начинают происходить подобные вещи – они не знают, как действовать.

То есть у пропаганды нет даже соответствующей методички на этот случай,

– подчеркнул он.

Российский журналист отметил, что оккупанты кое-как выкрутились с островом Змеиный и с крейсером "москва". Но теперь они не могут сказать, что Херсонская область не имеет никакого значения и оставили ее как "жест доброй воли".

В это никто не поверит, даже самые безумные ватники. Поэтому у них сейчас очень большой кризис жанра, мучаются бедняги,

– сказал Яковина.

То же самое, добавил он, и в отношении Балаклеи, ведь россияне развешивали в городе триколоры, объявив, что вся россия там навсегда. Поэтому любые заявления о том, что россияне просто туда пришли, постояли и ушли – в это никто не поверит, даже сами ватники.

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россию никак не отпускает прошлое, которое пропагандисты вовсю пытаются искривить. К примеру, россиянам решили рассказать, как ОУН якобы воевала на стороне Германии в годы Второй мировой войны.

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