ВСУ сейчас получили на вооружение только зенитные установки, созданные на базе Leopard. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что Украина получила в свое использование БМП Bradley и Kirpi, однако не танки Leopard-2.

россияне просто перепутали или дорисовали картинки. Танков Leopard действительно у нас нет. К нам зашли на базе Leopard зенитные установки. Их могли видеть перед смертью российские пилоты. Они, вероятно, успели передать об их появлении. Но это не Leopard-2, а просто его основа,

– объяснил специалист.

Он иронически добавил, что информация о якобы заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, "отказавшегося" поставлять Украине танки Leopard-2, вытекает из логики кремля

"Шольц понял, что если россияне уничтожили еще непоставленные танки, то их нет смысла поставлять, поскольку их уничтожат еще до поставки. Скорее всего, такова логика и Шольца, и россиян", – саркастически подметил Свитан.

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Как Германия помогает Украине оружием: последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц 29 августа выступил в Карловом университете в Праге. Там он заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Помощь будет экономической, политической и военной. Также немецкий канцлер отметил, что страна может взять на себя ответственность за наращивание артиллерии и мощностей противовоздушной обороны Украины.

Германия предоставила Вооруженным Силам Украины самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000. Немецкие гаубицы с июня помогают нашим защитникам на фронте и показывают свою эффективность. Как отметил министр обороны Алексей Резников – это уже 6-й вид артиллерии 155 калибра, усиливающий нашу оборону.

Германия и Чехия договорились о "круговом обмене" танками для Украины. Так, Чехия передала нашей стране боевые танки Т72 советского производства, а получит от Германии 14 танков "Леопард" и бронированную машину "Буффало". Такой обмен выгоден всем сторонам договоренности.

Украинские защитники в Германии обучаются работе с зенитными самоходными артиллерийскими установками Gepard. Немецкий канцлер Олаф Шольц 25 августа посетил военных и пообещал больше оружия, в том числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

5 сентября стало известно, что премьер Украины Денис Шмігаль предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пути поставок танков Leopard Украине.

Впоследствии издание Die Welt сообщило, что Шольц отказал Шмыгалю в поставке дополнительного тяжелого вооружения. Об этом стало известно из украинских правительственных кругов.

В то же время российское минобороны сообщило, что уничтожило на фронте украинские танки Leopard и БМП Bradley. Впоследствии Министерство обороны Украины опровергло эти заявления и назвало их "лживыми".

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