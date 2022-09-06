ЗСУ наразі отримали на озброєння лише зенітні установки, що створені на базі Leopard. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Експерт зазначив, що Україна отримала у своє користування БМП Bradley та Kirpi, однак не танки Leopard-2.

росіяни просто переплутали або домалювали картинки. Танків Leopard насправді у нас немає. До нас зайшли на базі Leopard зенітні установки. Їх могли бачити перед смертю російські пілоти. Вони, мабуть, встигли передати про їхню появу. Але це не Leopard-2, а просто його основа,

– пояснив фахівець.

Він іронічно додав, що інформація про нібито заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який "відмовився" постачати Україні танки Leopard-2, випливає із логіки кремля

"Шольц зрозумів, що якщо росіяни знищили ще непоставлені танки, то їх немає сенсу постачати, оскільки їх знищать ще до постачання. Найімовірніше, така логіка і Шольца, і росіян", – саркастично підмітив Світан.

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Як Німеччина допомагає Україні зброєю: останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 29 серпня виступив у Карловому університеті в Празі. Там він заявив, що підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно. Допомога буде економічною, політичною та військовою. А також німецький канцлер зазначив, що країна може взяти на себе відповідальність за нарощування артилерії та потужностей протиповітряної оборони України.

Німеччина надала Збройним Силам України самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze2000. Німецькі гаубиці з червня допомагають нашим захисникам на фронті та показують свою ефективність. Як наголосив міністр оборони Олексій Резніков – це вже 6-й вид артилерії 155 калібру, який посилює нашу оборону.

Німеччина та Чехія домовилися про "круговий обмін" танками для України. Так, Чехія передала нашій країні бойові танки Т72 радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 14 танків "Леопард" та броньовану машину "Буффало". Такий обмін вигідний усім сторонам домовленості.

Українські захисники у Німеччині навчаються працювати з зенітними самохідними артилерійськими установками Gepard. Німецький канцлер Олаф Шольц 25 серпня відвідав військових та пообіцяв більше зброї, зокрема самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

5 вересня стало відомо, що прем'єр України Денис Шмигаль запропонував канцлеру ФРН Олафу Шольцу шляхи постачання танків Leopard Україні.

Згодом видання Die Welt повідомило, що Шольц відмовив Шмигалю у постачанні додаткового важкого озброєння. Про це стало відомо з українських урядових кіл.

Водночас російське міноборони повідомило, що знищило на фронті українські танки Leopard та БМП Bradley. Згодом Міністерство оборони України спростувало ці заяви й назвало їх "брехливими".

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