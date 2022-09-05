Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі в Берліні з канцлером Олафом Шольцом. Шмигаль зазначив, що танки Leopard необхідні.

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"Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували, як Німеччина може постачати Україні ці танки", – розповів Шмигаль після зустрічі з канцлером.

Не обговорили конкретне постачання

Шмигаль не розповів усі подробиці розмови з Шольцом. Проте зазначив, що вона була конструктивною. Зокрема, це стосується танків та інших військових систем. Прем'єр-міністр зазначив, що він налаштований оптимістично щодо постачання зброї з Німеччини.

Речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт під час зустрічі сказав, що Німеччина не відмовиться від підтримки України у військовому, а також у політичному, фінансовому та гуманітарному планах. Проте він не повідомив про конкретні постачання зброї.

Шмигаль ще перед візитом у Німеччину звернувся до канцлера з проханням надати основні бойові танки Leopard 2.

Нам потрібна зміна філософії постачання зброї. Також повинні бути поставлені сучасні бойові танки, які потрібні Україні на полі бою,

– сказав Шмигаль.

Зустріч Шольца та Шмигаля

Шольц та Шмигаль у Берліні мали особисту зустріч. Вони обговорили питання, які стосуються фінансів, зброї, відбудови України, санкцій, енергетичної кризи та опалювального сезону.

За словами прем'єр-міністра, є спільне бачення, якою має бути військова допомога.

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