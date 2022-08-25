Канцлер приїхав на полігон Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн. Він пообіцяв Україні військову допомогу.

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"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", – зазначив канцлер.

Яку саме зброю обіцяв Шольц

За словами Шольца, установка Gepard має потужні можливості. Вона ефективно захищає від атак з повітря.

Канцлер запевнив, що Німеччина надаватиме для України системи важкого озброєння. Мовиться про самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню. Крім цього, Шольц обіцяв ЗРК "IRIS-Т", що здатний "обороняти повітряний простір цілого міста".

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Риторика Німеччини

Міністерство оборони Німеччини заявило, що не збільшуватиме кількість важкого озброєння для України. Водночас Шольц переконує, що не перестане допомагати.

"Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми будемо продовжувати підтримувати Україну подальшим постачанням зброї", – складав Шольц.

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