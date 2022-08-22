Реінкарнація Гітлера таки сталася

Шольцу путін сказав, що Україна та білорусь не можуть існувати як незалежні держави. Він також каже, що путін хотів поділити Європу олівцем і повністю захопити Україну.

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Саме це і означає новий пакт. До чого призвів пакт Молотова – Ріббентропа всім відомо – до Другої світової. Захід прокидається і починає розуміти – дати путіну досягти будь-якого успіху означає ескалацію, оскільки українці будуть боротися до кінця.

Місія – схилити Захід на сторону світла

На жаль, Захід також обережно ставиться до нашої перемоги, оскільки побоюється реакції російського режиму і насамперед не знає, що робити з росією.

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Ми маємо надихнути і переконати Захід на правильну відповідь – росію потрібно перемогти. Декілька місяців тому цього в багатьох західних столицях навіть не могли собі уявити, але більш відверті слова Шольца є свідченням змін щодо росії. Ці зміни потрібно підтримати.

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