Реинкарнация Гитлера все-таки произошла

Шольцу путин сказал, что Украина и беларусь не могут существовать как независимые государства. Он также говорит, что путин хотел поделить Европу карандашом и полностью захватить Украину.

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Именно это и означает новый пакт. К чему привел пакт Молотова – Риббентропа всем известно – ко Второй мировой. Запад просыпается и начинает понимать – дать путину достичь любого успеха означает эскалацию, поскольку украинцы будут бороться до конца.

Миссия – склонить Запад на сторону света

К сожалению, Запад также осторожно относится к нашей победе, поскольку опасается реакции российского режима и, прежде всего, не знает, что делать с россией.

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Мы должны вдохновить и убедить Запад на правильный ответ – россию нужно победить. Несколько месяцев назад этого во многих западных столицах даже не могли себе представить, но более откровенные слова Шольца являются свидетельством изменений в отношении россии. Эти изменения нужно поддержать.

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