В материале ISW – американском Институте изучения войны – говорится, что россияне хвастались военными победами, вспоминая Новолуганское и Углегорскую ТЭС. После многонедельных сражений враг укрепил свой контроль вокруг водных объектов.

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Оккупанты пытались наступать в сторону Бахмута и Авдеевки. Но враг не может добиться никакого успеха.

В ISW назвали масштабную проблему оккупантов

В ISW отметили, что ситуация вокруг Бахмута и Авдеевки демонстрирует фундаментальную российскую проблему: оккупанты не могут превратить тактические достижения в оперативные успехи. Захватчики не умеют воспользоваться преимуществами. За это время герои ВСУ успевают восстановить обороноспособные позиции.

По данным ISW, россияне в ближайшие месяцы не смогут продвинуться вперед и похвастаться захваченными территориями.

российские силы, вероятно, останутся не в состоянии выделить достаточно ресурсов на любую наступательную операцию, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения, которое приведет к успеху операции,
– говорится в сообщении.

Потери врага

российским оккупантам в Украине наносят колоссальные потери. По состоянию на 21 августа Генштаб ВСУ сообщил о 45 200 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

  • танков – 1 912 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин – 4 224 (+12) единиц
  • артиллерийских систем – 1028 (+10) единиц
  • РСЗО – 266 единиц
  • средств ПВО – 141 единица
  • самолетов – 234 единицы
  • вертолетов – 197 единиц
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3) единиц
  • крылатых ракет – 190 единиц
  • кораблей/катеров – 15 единиц
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6) единиц.

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