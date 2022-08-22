У матеріалі ISW – американського Інституті вивчення війни – мовиться, що росіяни вихвалялися воєнними перемогами, згадуючи Новолуганське та Вуглегірську ТЕС. Після багатотижневих боїв ворог зміцнив свій контроль навколо водних об'єктів.
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Окупанти намагалися наступати у бік Бахмута та Авдіївки. Водночас ворог не може досягнути жодного успіху.
В ISW назвали масштабну проблему окупантів
В ISW відзначили, що ситуація навколо Бахмута та Авдіївки демонструє фундаментальну російську проблему: окупанти неспроможні перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи. Загарбники не вміють скористатися перевагами. За цей час герої ЗСУ встигають відновити обороноздатні позиції.
За даними ISW, росіянами у найближчі місяці не зможуть просунутися вперед та похвалитися захопленими територіями.
російські сили, ймовірно, залишаться не в змозі виділити достатньо ресурсів на будь-яку наступальну операцію, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, яке призведе до успіху операції,
– мовиться у повідомленні.
Втрати ворога
російським окупантам в Україні завдають колосальних втрат. Станом на 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 45 200 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:
танків – 1912 (+5) одиниць
бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць
артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць
РСЗВ – 266 одиниць
засоби ППО – 141 одиниця
літаків – 234 одиниці
гелікоптерів – 197 одиниць
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць
крилаті ракети – 190 одиниць
кораблі /катери – 15 одиниць.
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