Про свіжі втрати ворога повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня. За останню добу наші воїни знищили ще 300 осіб.
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Втрати ворога у техніці
росія у війні з Україною, крім шалених втрат особового складу, також втрачає і техніку. Зокрема, на 21 серпня ці втрати становлять:
- танків – 1912 (+5) одиниць
- бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць
- артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць
- РСЗВ – 266 одиниць
- засоби ППО – 141 одиниця
- літаків – 234 одиниці
- гелікоптерів – 197 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць
- крилаті ракети – 190 одиниць
- кораблі /катери – 15 одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) одиниць
- спеціальна техніка – 99 (+2) одиниць.