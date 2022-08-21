Про свіжі втрати ворога повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня. За останню добу наші воїни знищили ще 300 осіб.

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Втрати ворога у техніці

росія у війні з Україною, крім шалених втрат особового складу, також втрачає і техніку. Зокрема, на 21 серпня ці втрати становлять: