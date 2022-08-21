Про свіжі втрати ворога повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня. За останню добу наші воїни знищили ще 300 осіб.

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Втрати ворога у техніці

росія у війні з Україною, крім шалених втрат особового складу, також втрачає і техніку. Зокрема, на 21 серпня ці втрати становлять:

  • танків – 1912 (+5) одиниць
  • бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць
  • артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць
  • РСЗВ – 266 одиниць
  • засоби ППО – 141 одиниця
  • літаків – 234 одиниці
  • гелікоптерів – 197 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць
  • крилаті ракети – 190 одиниць
  • кораблі /катери – 15 одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) одиниць
  • спеціальна техніка – 99 (+2) одиниць.