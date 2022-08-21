У Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня розповіли про ситуацію на полі бою. Ворог обстрілює наші позиції, населені пункти, намагається наступати й відбиватися.

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Обстріли та загроза ударів з білорусі

Наші військові повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках помітили переміщення засобів протиповітряної оборони росіян на територію республіки білорусь. Продовжує зберігатися загроза того, що ворог битиме ракетами й авіацією з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів населені пункти Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаційних ударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.

Бої на Донбасі

За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку були артилерійські обстріли ворога біля Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини. Окупанти вели розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, але без успіху, відійшли. Намагалися вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку російські загарбники намагаються продовжити наступальні дії. На Краматорському напрямку були ворожі обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. Був ворожий наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка, та безуспішний.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне. Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар. Вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір'я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Продовжуються бої у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

У Генштабі також розповіли, що на Авдіївському напрямку обстріли були в районах Мар'їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар'їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.

Ворожі підрозділи ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар'їнка, бойові дії тривають. На Новопавлівському напрямку були обстріли ворога із артилерії поблизу Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки. Неподалік Новомихайлівки та Павлівки росіяни залучили авіацію.

Частковий успіх ворога на Півдні

На Запорізькому напрямку російські окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка. Були удари з авіації біля Гуляйполя, Ольгівського та Червоного. Загарбники вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" у районі Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку були обстріли противника з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Авіаційні удари біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

Також наші ЗСУ розповіли, що на Миколаївському напрямку росія веде наступальний бій поблизу Васильки – Благодатне, має частковий успіх. Ворог зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

При цьому три ворожих носії крилатих ракет морського базування готові застосовувати високоточну зброю.

Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. У Генштабі закликали довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки та дезінформацію.

ЗСУ розбивають ворога

Втрати росії у цій війні дуже великі. Окупанти втрачають як живу силу, так і техніку. Та гинуть вони не тільки у боях, бо карма також діє на ворога, де б він не був. Так, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав про те, що в російських військах трапилося масове отруєння. За його словами, померли аж 22 ворожих солдати.

Також була інформація, що до тимчасово окупованого Луганська привезли 55 важкопоранених кадировців з підрозділу "Ахмат". Більшість з них – майбутні "двохсоті". Кадирівців навіть намагаються врятувати, попри те, що в них з росіянами трапляються конфлікти з різаниною.

А ще на Запоріжжі українські воїни знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1". Також за одну добу наші воїни ЗСУ ліквідували 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

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