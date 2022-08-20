Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу за 20 серпня. Там доповіли про актуальну ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

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На яких напрямках відбили штурми росіян: ​

Слов'янському – було 4 штурми в різних місцях;

Бахмутському – було 7 штурмів в різних місцях;

Авдіївському – було 4 штурми в різних місцях;

Новопавлівському – був 1 штурм з боку ворожих військ.

У цьому списку перечислені місця, в яких окупанти зазнали втрат і були змушені відступити. Проте станом на вечір ще тривають бої на Півдні в напрямку Васильки – Благодатне. Там у цей день гатили з артилерії та завдавали авіаційних ударів біля Ольгиного. У Генштабі додали, що противник активізувався на Миколаївському напрямку та намагається покращити своє тактичне положення.