Окрім того, ЗСУ знищили 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Подія відбулася 19 серпня.

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ЗСУ знищили рідкісний комплекс розвідки "Зоопарк-1"

У Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок російського "аналоговнєта" – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1",

– мовиться в повідомленні.

В ОК "Південь" розповіли, що влучання по визначених координатах було точним і повністю вивело з ладу техніку. Вона допомагала росіянам коригувати вогонь артилерії.

У мережі опублікували відео удару. Він виявився дуже потужним, адже все навколо вкрилося густим димом.

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Загальні втрати ворога станом на 20 серпня

особового складу – 44 900 (+200) окупантів;

танків – 1907 (+8) одиниць

бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць

артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць

РСЗВ – 266 (+0) одиниць

засоби ППО – 141 (+0) одиниця

літаків – 234 (+0) одиниці

гелікоптерів – 197 (+0) одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць

крилаті ракети – 190 (+0) одиниць

кораблі / катери – 15 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць

спеціальна техніка – 93 (+3) одиниці.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео