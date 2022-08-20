Кроме того, ВСУ уничтожили 4 единицы автомобильной и бронированной техники. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Событие произошло 19 августа.
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ВСУ уничтожили редкий комплекс разведки "Зоопарк-1"
В Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец российского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1",
– говорится в сообщении.
В ОК "Юг" рассказали, что попадание по определенным координатам было точным и полностью вывело из строя технику. Она помогала россиянам корректировать огонь артиллерии.
В сети опубликовали видео удара. Он оказался очень мощным, ведь все вокруг покрылось густым дымом.
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Общие потери врага по состоянию на 20 августа
- личного состава – 44 900 (+200) оккупантов;
- танков – 1907 (+8) единиц
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц
- артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц
- РСЗО – 266 (+0) единиц
- средств ПВО – 141 (+0) единица
- самолетов – 234 (+0) единицы
- вертолетов – 197 (+0) единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единицы
- крылатых ракет – 190 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 15 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц
- специальной техники – 93 (+3) единицы.
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