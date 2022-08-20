Кроме того, ВСУ уничтожили 4 единицы автомобильной и бронированной техники. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Событие произошло 19 августа.

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ВСУ уничтожили редкий комплекс разведки "Зоопарк-1"

В Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец российского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1",

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" рассказали, что попадание по определенным координатам было точным и полностью вывело из строя технику. Она помогала россиянам корректировать огонь артиллерии.

В сети опубликовали видео удара. Он оказался очень мощным, ведь все вокруг покрылось густым дымом.

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Общие потери врага по состоянию на 20 августа

личного состава – 44 900 (+200) оккупантов;

танков – 1907 (+8) единиц

боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц

артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц

РСЗО – 266 (+0) единиц

средств ПВО – 141 (+0) единица

самолетов – 234 (+0) единицы

вертолетов – 197 (+0) единиц

БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единицы

крылатых ракет – 190 (+0) единиц

кораблей / катеров – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц

специальной техники – 93 (+3) единицы.

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