Пакети озброєння від США та ФРН у серпні стали рекордними за вартістю за усі попередні місяці великої війни. Вирішив розкласти по порядку значення нових озброєнь.

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США передає або вже передало в ЗСУ

1. Додаткову партію невідомої кількості високоточних ракет GMLRS для ракетних комплексів HIMARS. Отже, атаки по російських штабах та логістичних центрах продовжаться.

2. Додаткову партію протирадіолокаційних ракет HARM. Ці ракети дозволили ЗСУ пробити російську протиракетну оборону. Бо тепер по зосередженню російських радарів та зенітно-ракетних комплексів, які намагаються прикрити стратегічні об’єкти від ударів HIMARS, завдають удари самонавідні ракети HARM, які знищують протиповітряну оборону та завдають важких втрат. Таким чином, захиститись від HIMARS росіяни не зможуть.

3. 15 тактичних безпілотних комплексів Boeing ScanEagle. Це сучасний військовий дрон армії США середнього радіусу дії з вертикальним злетом, який в одному класі з нашими комплексами типу PD-2, й оптимізований для тактичної розвідки та коригування артилерійського вогню.

Раніше США забезпечили нас партією старих дронів PQ-20 Puma зі своїх запасів, але ці машини в сучасній війні мають дуже обмежене використання через стару систему управління, яка легко глушиться засобами РЕБ. Дивимось, як захищений від перешкод ScanEagle. Це дуже суттєве посилення наших можливостей. У разі масованого застосування HARM збити ScanEagle росіянам буде неможливо.

4. Протитанкова зброя. А) 1500 протитанкових керованих ракет TOW. Нарешті, хотілося б сказати. Наймасовішим у країнах НАТО є не ПТРК "Джавелін", а саме американські TOW-2, добре відомі з відео роботи сирійських повстанців, які воюють з режимом Асада. Ці ракети наводяться по дротах. Так, оператору потрібно постійно супроводжувати ракету, це більш складно, ракета не самонаводиться у верхню проєкцію й керується через дріт, тож потрібно мати відкриту зону для наведення.

Але є й свої переваги – ракета більш надійна, більш зручна в експлуатації й не залежить від стану акумулятора, може наводитись точно на той об'єкт, куди веде оператор, а не тільки на контрастне тепло, має більшу дальність пуску – 3700 метрів проти 2500 у "Джавеліна". Це гарна звістка, оскільки нам треба набагато більше керованої зброї на передовій, щоб доповнювати одне одного.

Б) 1000 ракет для "Джавелінів". Це повністю відновить наші запаси.

В) 2000 гранат для протитанкових гранатометів типу "Карл Густав". Це набагато потужніші та точні гранатомети у порівнянні з радянськими РПГ-7, й відновлення наших запасів.

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5. 16 причіпних гаубиць калібру 105 міліметрів и 36 тисяч снарядів. Раніше США почали постачання до України 105-міліметрових гаубиць М119, це продовження.

Дуже важливе рішення – адже крім далекобійних важких гаубиць калібру 155 міліметрів військам потрібно уражати цілі на близьких дистанціях, для економного використання ресурсу стволів варто завдання безпосередньої підтримки перекладати на більш дешеві системи. У нас ці завдання виконує 122-міліметровий калібр, але, як і будь-які радянські системи, вони мають обмеження за постачанням снарядів, і для нас перехід на натовський калібр легких гармат в 105 міліметрів буде також дуже вагомим.

6. Інженерне забезпечення. А) 40 бронемашин International MaxxPro з мінними тралами. На фронті – хаотичне мінування з обох сторін, і без тралів забезпечити будь-який маневр зараз вже неможливо, трали потрібні для будь-яких маневрених дій.

Б) Визначені протимінні засоби, ймовірно міношукачі.

В) Інженерні боєприпаси, вказані як підривне обладнання. Ймовірно, йдеться про обладнання для створення проходів у мінних полях. Такі засоби інженерного забезпечення у комплексі потрібні для проведення наступальних операцій.

7. Прилади нічного бачення, тепловізори, лазерні далекоміри, оптичні пристрої. Дуже важливо, оскільки зменшити втрати та отримати перевагу в наземних боях дозволяють саме масові поставки обладнання для нічного бою. У нас такі поставки здійснюють для армії винятково волонтери, американські поставки мають створити якісну перевагу в нічному обладнанні та оснащувати цілі підрозділи.

8. Засоби тактичного радіозв’язку. Деталей нема.

9. 50 бронемашин HMMWV. Усі знають про ці маневрені машини, це додаткова партія для посилення мобільності наших військ.

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Німеччина передає або вже почала передачу ЗСУ

1. Засоби протиповітряної оборони. А) Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Надсучасний комплекс середньої дальності, маневрений, який переважає будь-який російський ЗРК цього класу – "Бук-М3" передусім.

Така парасолька зможе прикрити від усіх видів літаків, безпілотників, крилатих та деяких балістичних ракет. Одна машина передається для навчання.

Б) Також передаються додатково 15 самоходних зенітно-артилерийськіх установок калібру 35 міліметрів "Гепард" (раніше ЗСУ вже отримали 15 "Гепардів"). "Гепарди" високоефективні, оскільки в їх арсеналі є програмовані снаряди, які забезпечують високу ефективність та економічність як при знищенні літаків та гелікоптерів, так і дуже дрібних цілей типу квадрокоптер.

Німці додатково передають 4000 бойових зенітних снарядів 35 міліметрів (тип не повідомляється), та 4000 практичних – для навчання екіпажів.

В) 40 станцій радіоелектронної боротьби проти дронів великої дальності. 24 станції постановки перешкод малої дальності. Німці діють комплексно.

2. Артилерийські снаряди. А) 255 далекобійних керованих артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів типу Vulcano.

Це найновітніший вид озброєння, аналогів якому нема в російській армії. Цей снаряд має дальність до 50 – 70 кілометрів та корегується у польоті так само, як ракети HIMARS, – через GPS-навігацію. Тобто точність ураження ювелірна.

Ці снаряди можуть використовувати усі гармати 155 міліметрів, які нам вже передали країни НАТО. Такий снаряд дуже ефективний саме для контрбатарейної боротьби, для ураження окремої гармати, САУ, є дешевшим за ракету HIMARS і може бути набагато швидше застосований зі стандартної гаубиці. Дальність якраз така, щоб наша гармата могла розташовуватися на відстані у 20 – 30 кілометрів від фронту та уражати російські гармати в 20 – 30 кілометрах від фронту, тобто на максимальній дальності роботи російської артилерії калібру 152 міліметри.

Б) Також німці передають 4592 снаряди калібру 155 міліметрів не вказаних типів. Дуже суттєве поповнення витрат боєкомплекту, зараз 155 міліметрів – основний засіб ураження.

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3. Артилерийська розвідка. А) Радар контрбатарейної боротьби COBRA. Сучасна система, яка доповнить парк наших та американських артилерийських радарів.

Б) 43 розвідувальних дрони. Тип не вказаний.

4. 20 ракетних установок калібру 70 міліметрів, які можна ставити на пікапи, та 2000 коригованих ракет з лазерною системою наведення. Тип не повідомляється, але цей цікавий вид зброї розроблений в США – ракети типу APKWS. Це старі некеровані авіаційні ракети, які оснащуються блоком лазерного наведення. Точність забезпечується лазерним променем. Це дозволило зробити дуже точну та дуже мобільну установку, яку можна розміщати на будь-якій машині та забезпечувати високу точність ураження проти піхоти у близьку відстань, що знов-таки має зменшити навантаження на артилерію 155 міліметрів.

5. Інженерне забезпечення. А) 16 танкових мостоукладачів типу Biber, які змонтовані на шасі танку "Леопард-1". Тобто це не нова, але дуже ефективна наступальна зброя, яка може швидко навіть під вогнем розгорнути наплавний міст.

Б) 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин "Бергепанцер-2" – також на шасі "Леопард-1". Раніше ФРН передала ЗСУ три таких БРЕМ. Тобто німці забезпечують високу живучість бойової техніки через можливість її відтягнути із зони обстрілу.

В) Машина для розмінування. Тип не вказано. Логічно припустити, що це може бути інженерна машина "Піонірпанцер-2". Одну машину надають для вивчення і готують більш масову поставку.

6. Логістика. А) 200 вантажних автомобілів.

Б) 6 вантажних автомобілів з вантажним ліфтом.

В) 14 трейлерів для перевезення танків.

Г) Два тягачі з причепами.

7. Протитанкова зброя – 5032 одиниці без вказівки типу, швидше за все гранатомети типу "Панцерфауст".

8. Бронетехніка. А) 10 бронетранспортерів М113 (раніше надали 33 таких БТР).

Б) 10 бронеавтомобілів не вказаного типу.

9. 10 безекіпажних катерів. Очевидно, катери призначені для розмінування українських портів, але можуть застосовуватись і для інших ризикованих завдань на воді.

10. 60 200 гранат калібру 40 міліметрів для автоматичних та підствольних протипіхотних гранатометів.

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Висновки

НАТО у серпні системно посилює для України:

1. Протиповітряну оборону військ та боротьбу з дронами-коригувальниками вогню.

2. Контрбатарейну боротьбу та засоби артилерийської розвідки.

3. Високоточну далекобійну зброю для ураження оперативних та стратегічних об'єктів.

4. Високоточну зброю для знищення російської ППО.

5. Інженерні засоби для наступальних операцій у щільно замінованій місцевості та засоби подолання річок.

6. Логістичні спроможності.

7. Піхотні протитанкові засоби.

8. Артилерійське та ракетне озброєння для ураження цілей в тактичній зоні, щоб зняти навантаження на калібр 155 міліметрів.

9. Засоби розмінування або пересування на воді.

Такі системні поставки комплексно посилюють спроможності ЗСУ і дозволяють створити якісно новий рівень боєздатності. Не так швидко, як нам потрібно і нам би хотілось, але кількість та якість постачань озброєння суттєво зростають. Але всього цього ще далеко недостатньо для здобуття переваги на фронті, масштаби військової допомоги потрібно збільшувати в рази.

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