Бути різними – нормально

Та є решта – більшість, для яких світ не чорно-білий, президент – не цар, а те, що сказали з телевізора, – не істина.

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Просто ця більшість не така гучна, як попередні дві групи. Але на виборах – у кожного один голос, як і на війні – у кожного одне життя.

Тож не піддавайтеся на оманливе відчуття, що Україна розкололася на два табори. Це неправда та маніпуляція. Невеликі групи з крайніми поглядами є в кожній країні. І це ніякий не розкол, а норма для демократії.

Як і ставити під сумнів слова та дії влади, вимагати підзвітності та відповідальності – також базова норма демократії, навіть країни, яка воює.

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Ключ до перемоги, який легко втратити

І це життєво необхідне для нас сьогодні. Бо головна мета путіна та Сі (очільник КНР – 24 канал), щоб ми припинили бути вільним народом демократичної країни.

І наша свобода – це наша ключова перевага, завдяки якій ми перемагаємо. А, значить, щойно ми втратимо демократичні звички – програємо.

Отже, критичне мислення, щоб думати. Відкриті вуха, щоб чути. Пам'ять, щоб користуватися цінним досвідом. Надійні джерела, щоб "харчуватися" лише якісною інформацію. Віра у ЗСУ, себе та українців, щоб перемогти і відбудувати країну мрії. А зі всім іншим розберемося на виборах. Не вперше і точно не востаннє.

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