Весняне загострення

путін у березні: "Я ніколи не хотів захоплювати Україну, але можу вести перемовини, якщо ви мене переконаєте і капітулюєте, назвавши центральну вулицю Києва іменем кабаєвої".

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путін у квітні: "Я чекаю, коли ви прийдете і запропонуєте мені щось важливе, поки що нема про що розмовляти".

Травень… Червень… Липень…



У порівнянні з весною риторика путіна щодо України суттєво змінилася / Фото Getty Images

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Жалюгідний прохач

Путін у серпні: "Ердоганчик, будь ласочка, злітай у цей клятий Львів, скажи їм, що я готовий на перемовини, будь другом. Дуже треба, а я тобі за це Сирію віддам і ще 20 мільярдів доларів на атомну електростанцію подарую".

Далі буде…

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