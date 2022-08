На кону – розв'язка четвертої світової

Написаний блискучою англійською, що змушує згадати військові промови Черчилля, він здатний рішуче вплинути на хід 4-ої світової війни, розв'язаної кремлівським параноїком проти Вільного світу.

Фундаментальною слабкістю Вільного світу вже не перше десятиліття є відсутність у нього загальновизнаного персонального лідера. Таким зазвичай вважалася людина, яка займає крісло в овальному кабінеті Білого Дому. Але ті люди, які зустрічалися з путіним у Гельсінкі та Женеві, не справили на диктатора належного враження. Він зважив їх і визначив дуже легкими.

Так само як і їхнього попередника з його знаменитим "передай владіміру, що в другий термін я зможу бути більш гнучким". владімір добре засвоїв це послання і в другий термін 44-го господаря Білого Дому окупував Крим.

Ось чому 16 американських розгніваних чоловіків та чотири розгніваних американських жінки вирішили взяти на себе роль колективного лідера Вільного світу.

Приблизно рік тому та ж група впливових експертів різко втрутилася в перебіг подій одразу ж після провального для США саміту в Женеві, зустрівши Байдена, який повернувся звідти, оцінкою: "рutin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". Спираючись на підтримку громадської думки, Конгрес, провідних членів кабінету Остіна та Блінкіна, вони зламали тенденцію умиротворення агресора. Але вирішальну роль відіграли громадяни іншої держави.

Українці здійснили неможливе для світу

Це величезний успіх для зніженого декадентського Заходу, який слабшає, що у хвилину смертельної для нього небезпеки знайшовся один великий народ, здатний захистити його від фашистської чуми. Український народ.

"З легким партизанським озброєнням Україна виграла битву за Київ. Дайте їй літаки, ППО, сучасну артилерію, РСЗВ – і вам уже ніколи не доведеться захищати кожен дюйм захищеної Article V території". Українська армія все зробить за вас, доставивши кривавого диктатора до Гааги. Він виступить там зі своїм останнім словом", – переконували адміністрацію Даніель Фрід, Філіп Брідлав та їхні колеги.

Здавалося б, вони були нарешті почуті. Масштабну військову допомогу справді надали, і вона змінила правила гри на полі бою. У своєму виступі 25 квітня міністр оборони США Остін відповів на питання про цілі США у війні своєю знаменитою тріадою: "Перемога України. Повне відновлення її територіальної цілісності. Ослаблення росії настільки, щоб вона ніколи не змогла повторити подібну агресію".

Остін з того часу неодноразово повторював цю формулу, але щоразу наступного дня інший високий чиновник адміністрації – Салліван – старанно її розмивав: "Наша мета – запобігти поразці України і водночас не допустити ескалації конфлікту, прямого зіткнення з ядерною державою".

У практичному плані йому вдавалося при кожному масштабному рішенні про новий пакет військової допомоги скорочувати масштаб і номенклатуру зброї до рівня недостатньої для досягнення Україною перемоги.

Останнього кроку до апокаліпсису ще можна уникнути

Колективний лідер Вільного світу так оцінює ситуацію, що склалася насьогодні:

Although the Biden administration has successfully rallied U.S. allies and provided substantial military assistance to Ukraine’s valiant armed forces, it has failed to produce a satisfactory strategic narrative which enables governments to maintain public support for the NATO engagement over the long term.

By providing aid sufficient to produce a stalemate, but not enough to roll back Russian territorial gains, the Biden administration may be unintentionally seizing defeat from the jaws of victory. Out of an over-abundance of caution about provoking Russian escalation (conventional as well as nuclear), we are in effect ceding the initiative to Russian President and reducing the pressure on Moscow to halt its aggression.

Можна посперечатися intentionally чи ні прирікає колективний Байден на поразку України, що вже здобула стратегічну перемогу, але автори, звертаючись не лише до Байдена, а й до американського народу, підкреслюють, що йдеться про долю та безпеку самих США.

Вони жорстко спростовують лицемірну "логіку" Саллівана і десятків путінських агентів, які підспівують йому в американських ЗМІ, і ленінських корисних буржуазних ідіотів.

Навпаки, саме постачаючи Україні зброю, необхідну для перемоги, США виключають (а не провокують!) загрозу військового зіткнення з ядерною державою в Центральній Європі й тим самим рятують життя десятків тисяч своїх солдатів, яким доведеться "захищати кожен дюйм захищеної Article V території".

Історична місія України

путін ніколи не приховував своєї ненависті, що клекотить, до Заходу і бажання взяти у нього реванш за поразку СРСР у третій (холодній) світовій війні.

Сьогодні всі ці дюйми захищає мільйонна, неймовірно вмотивована армія України. Єдина армія у світі, здатна виконати цю історичну місію.

Вирвати з рук України вистраждану та заслужену нею Перемогу стало б із боку США не лише підлою зрадою свого героїчного союзника, а й катастрофічним ударом по власній безпеці. Відходом цієї країни зі світової історії на радість усім диктаторам та ворогам Свободи.

Впевнений, що американський народ, Конгрес та адміністрація США почують це звернення своїх найкращих громадян. Україна отримає зброю, необхідну їй для беззаперечної Перемоги над імперією безмежного зла. Слава Україні!

