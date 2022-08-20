Перелом уже відбувся
Та сміливість, що військові демонструють щодня, вона також змінює хід війни. росія поступово намагається перетворити Україну на попіл, як це ми бачили у Маріуполі.
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На мою думку, найшвидший спосіб закінчити цю війну – це залучити Командування Повітряними Силами й допомогти Повітряним силам ЗСУ знищити російські сухопутні війська.
Повітряні Сили ЗСУ стануть ключем до перемоги України у війні / фото Defence Express
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Перемогу здобудуть крила
Так, багато хто боїться ядерного удару у відповідь, але я вірю, що навіть така загроза не повинна служити захисним щитом для росії.
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