Перелом уже відбувся

Та сміливість, що військові демонструють щодня, вона також змінює хід війни. росія поступово намагається перетворити Україну на попіл, як це ми бачили у Маріуполі.

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На мою думку, найшвидший спосіб закінчити цю війну – це залучити Командування Повітряними Силами й допомогти Повітряним силам ЗСУ знищити російські сухопутні війська.



Повітряні Сили ЗСУ стануть ключем до перемоги України у війні / фото Defence Express

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Перемогу здобудуть крила

Знадобиться час, щоб створити повітряну коаліцію, українським силам знадобиться час для тренувань, але це відріже росіян від постачань й зв'язку з командуванням в росії. І це буде початок кінця війни.

Так, багато хто боїться ядерного удару у відповідь, але я вірю, що навіть така загроза не повинна служити захисним щитом для росії.

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