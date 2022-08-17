Лише за офіційними даними, в братських могилах поховали близько 22 тисяч маріупольців. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Кількість загиблих встановлять після деокупації

За словами радника, порахувати всіх загиблих зможуть лише після деокупації Маріуполя. Наразі навіть не беруться називати якісь цифри.

Обережно скажу, що Маріуполь точно перевищив кількість жертв у Хіросімі та Нагасакі. Тобто один Маріуполь без ядерних бомб зробив крок далеко вперед. У Хіросімі та Нагасакі було понад 50 тисяч, думаю, у Маріуполі жертв більше,

– переконаний Андрющенко.

Однак кількість похованих маріупольців може бути набагато більшою. З'явились додаткові дані, які свідчать про це.

У братських могилах може бути більше людей

Андрющенко нагадав, що у братських могилах, зокрема, в Старому Криму, були таблички з номерами. Раніше думали, що табличка – це ідентифікаційний номер поховання людини. Тобто одна табличка – одна похована людина.

Тепер, за словами чиновника, розуміють, це не ідентифікаційний номер поховання, а ідентифікаційний номер протоколу огляду так званою "прокуратурою". Відтак мова може йти не про одну людину, а, наприклад, про десятьох.

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