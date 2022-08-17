Только по официальным данным, в братских могилах похоронили около 22 тысяч мариупольцев. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Число погибших установят после деоккупации

По словам советника, сосчитать всех погибших смогут только после деоккупации Мариуполя. Пока даже не берутся называть какие-то цифры.

Осторожно скажу, что Мариуполь превысил количество жертв в Хиросиме и Нагасаки. То есть один Мариуполь без ядерных бомб шагнул далеко вперед. В Хиросиме и Нагасаки было более 50 тысяч, думаю, в Мариуполе жертв больше,

– убежден Андрющенко.

Однако количество похороненных мариупольцев может быть гораздо больше. Появились дополнительные данные, свидетельствующие об этом.

В братских могилах может быть больше людей

Андрющенко напомнил, что в братских могилах, в частности в Старом Крыму, были таблички с номерами. Раньше думали, что табличка – это идентификационный номер захоронения человека. То есть одна табличка – один похороненный человек.

Теперь, по словам чиновника, понимают, что это не идентификационный номер захоронения, а идентификационный номер протокола осмотра так называемой "прокуратурой". Следовательно, речь может идти не об одном человеке, а, например, о десяти.

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