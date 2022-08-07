Смертность выросла в несколько раз, даже в больницах. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Внимание Я была очень счастлива возвращаться даже к этим руинам, – жительница Мариуполя о приезде в город

По его словам, оккупантам тоже об этом известно, поскольку скрывать это уже невозможно.

"Мы даже пытались сосчитать, даже на этой неделе, сколько людей погибло, в частности, в больницах. Они поняли, откуда мы брали данные, потому что у оккупантов хватило ума вывешивать списки погибших", – сказал Андрющенко.

Погибает больше людей, чем во время мощной волны СOVID

Так, за прошедшую неделю только в одной самой маленькой больнице Мариуполя – скорой помощи – погибли 36 человек.

Для сравнения: во время волны коронавируса, когда была сверхбольшая смертность во всех городах, самой высокой точкой для Мариуполя стало 20 человек в неделю. И это по всем больницам города.

Тогда в городе проживало 530 тысяч человек, сейчас их осталось около 130 тысяч.

В пять раз меньше людей. Цифры по одной больнице указывают, что смертность выросла даже больше, чем в 5 раз. Это просто ужас, на самом деле,

– сказал советник мэра города.

Также советник мэра предположил, что смертность будет расти еще больше.

На это есть несколько причин:

большинство людей в городе – пожилые люди с хроническими заболеваниями, которых никто не лечит;

лекарств не хватает;

гуманитарная катастрофа.

Ситуация в Мариуполе критическая