Смертность выросла в несколько раз, даже в больницах. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Внимание Я была очень счастлива возвращаться даже к этим руинам, – жительница Мариуполя о приезде в город
По его словам, оккупантам тоже об этом известно, поскольку скрывать это уже невозможно.
"Мы даже пытались сосчитать, даже на этой неделе, сколько людей погибло, в частности, в больницах. Они поняли, откуда мы брали данные, потому что у оккупантов хватило ума вывешивать списки погибших", – сказал Андрющенко.
Погибает больше людей, чем во время мощной волны СOVID
Так, за прошедшую неделю только в одной самой маленькой больнице Мариуполя – скорой помощи – погибли 36 человек.
Для сравнения: во время волны коронавируса, когда была сверхбольшая смертность во всех городах, самой высокой точкой для Мариуполя стало 20 человек в неделю. И это по всем больницам города.
Тогда в городе проживало 530 тысяч человек, сейчас их осталось около 130 тысяч.
В пять раз меньше людей. Цифры по одной больнице указывают, что смертность выросла даже больше, чем в 5 раз. Это просто ужас, на самом деле,
– сказал советник мэра города.
Также советник мэра предположил, что смертность будет расти еще больше.
На это есть несколько причин:
- большинство людей в городе – пожилые люди с хроническими заболеваниями, которых никто не лечит;
- лекарств не хватает;
- гуманитарная катастрофа.
Ситуация в Мариуполе критическая
- Ситуация в Мариуполе особенно критична для инсулинозависимых жителей, ведь они имеют только одну возможность получить лекарства. Сейчас в городе только один врач-эндокринолог, и то российский. В Мариуполе очень надеялись на помощь Красного Креста в этом вопросе, ведь его представители хотя бы имеют доступ в город. Однако ситуация все же не улучшается.
- Тем временем российские оккупанты в Мариуполе создали "каталог смерти", содержащий несколько тысяч фотографий тех, кто похоронен в братских могилах. А тела погибших до сих пор лежат посреди улиц, хотя и упакованы в пакеты.
- А в сентябре оккупанты планируют устроить показательный самосуд над украинскими воинами в помещении мариупольской камерной филармонии.
- Несмотря на критическую ситуацию в городе, захватчики решили устроить праздник на костях. Так, 4 августа они провели рок-концерт на "Азовстали".