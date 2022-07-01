Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что печальные известия из города поступают еженедельно.

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Жители Мариуполя живут в подвалах

Как выяснилось, очередная братская могила – под завалами на Левобережье города. Расположена она по улице Киевской, 53.

Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, снова о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах,

– подчеркнул он.

Оккупанты не спешат заниматься перезахоронением

Что касается эксгумации, то Петр Андрющенко отметил, что она фактически остановлена в Мариуполе. Пока оккупационная "власть" чрезвычайно увлечена попыткой продемонстрировать картинку восстановления. Так что до перезахоронений просто не доходит дело.

Он также добавил фото уличных захоронений, которые должны быть временными. Но, к сожалению, в нынешних реалиях у них есть все шансы стать постоянными. Одно из таких – в Центральном районе. На улице Котляревского, 8а, в считанных шагах от "гуманитарного штаба", – апрельские могилы. И их никто не планирует перезахоронить на городском кладбище.



В Мариуполе оккупанты не спешат заниматься перезахоронением / Фото из телеграма Андрющенко



В Мариуполе оккупанты не спешат заниматься перезахоронением / Фото из телеграма Андрющенко

Заметим, что жизнь в Мариуполе остается чрезвычайно опасной для его жителей. И речь не только о дефиците пищи и питьевой воде. Безопасности горожан угрожают и сами оккупанты, которые пытаются вербовать население.

Оккупанты собирают информацию о жителях

В ГУР МО сообщили, что российские военные проводят прием заявок от жителей. К власти могут обратиться те, чье имущество уничтожили с начала войны. Казалось бы, хорошее дело делают. Но нет.

В случае разрушений, не позволяющих восстановить жилье, оккупанты принуждают горожан винить в этом ВСУ. Это нужно будет указать в заявке, чтобы ее приняли и начали рассматривать.

Но это еще не все. Необходимо также в заявление вписать всех, кому принадлежит помещение, а также тех, кто там прописан. После этого нужно рассказать, где находятся указанные лица. Если кто-то из них выехал на неподконтрольные России территории, этих заявителей вызывают на допрос.

На них российские захватчики начинают давить. Это делают для того, чтобы мариупольцы просили своих родных сотрудничать с оккупантами. Таким образом, враг пытается вербовать тех, кто сумел таки выбраться с захваченных территорий.

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