Об этом свидетельствуют данные, которыми разделились в Главном управлении разведки. Там подчеркивают, что кафиры нашли способ собирать информацию у мариупольцев, не покинувших город.

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Кафиры собирают информацию и вербуют население

Ради сбора информации российские военные решили не изобретать велосипед. Они начали прием заявок от жителей, чье имущество потерпело разрушения в результате войны.

И даже здесь враг не теряет своего цинизма. Жители Мариуполя должны подавать заявки на возмещение истребленного имущества. Если же оно не подлежит восстановлению, то в заявлении есть обязательная графа. В ней кафиры заставляют заполнять, что виновниками этого являются ВСУ, которые обстреливали Мариуполь.

Кроме того, захватчики требуют от заявителей указать всех владельцев квартиры. Более того, необходимо упомянуть и тех, кто просто зарегистрирован там. Но это еще не все. Враг еще и требует информации о местонахождении всех.

Родных эвакуированных вызывают на допрос

Представление информации о родных, проживающих в доме, – повод вызвать на допрос. Туда попадают те, чьи родственники выехали из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию или куда-то за границу, кроме России и Беларуси. Враг начинает давить на оставшихся. Более того, он стремится, чтобы родные, покинувшие город, сотрудничали с оккупантами.

Восстанавливать Мариуполь враг не спешит

В ГУР отмечают, что в Мариуполе не начали отстраивать разрушенное оккупантами жилье. Также за это время не зафиксировали никаких компенсаций денег за помещения, которые невозможно восстановить.

Тем временем захватчики продолжают сносить разрушенные ими же постройки . Их же жители не получают альтернативного жилья. Другим захватчики предлагают вселиться в дома тех, кто покинул город с начала полномасштабного вторжения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе продолжают находить погибших. Только на днях более сотни убитых от рук кафиров удалось обнаружить . Но их тела, к сожалению, до сих пор остаются под завалами.

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