Смертність зросла у декілька разів, навіть у лікарнях. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Увага Я була дуже щаслива повертатися навіть до цих руїн, – жителька Маріуполя про приїзд у місто
За його словами, окупантам теж про це відомо, оскільки приховувати це вже немає як.
"Ми навіть намагалися порахувати, навіть цього тижня, скільки людей загинуло, зокрема, у лікарнях. Вони зрозуміли, звідки ми брали дані, тому що в окупантів вистачило розуму вивішувати списки загиблих", – сказав Андрющенко.
Гине більше людей, ніж під час потужної хвилі СOVID
Так, за минулий тиждень лише у одній найменшій лікарні Маріуполя – швидкої допомоги – загинуло 36 людей.
Для порівняння: під час хвилі коронавірусу, коли була надвелика смертність у всіх містах, найвищою точкою для Маріуполя сталовило 20 людей за тиждень. І це по всіх лікарнях міста.
Тоді у місті мешкало 530 тисяч людей, зараз їх залишилось приблизно 130 тисяч.
Уп'ятеро менше людей. Цифри по одній лікарні вказують, що смертність зросла навіть більше, ніж у 5 разів. Це просто жах, насправді,
– сказав радник мера міста.
Також радник міського голови припустив, що смертність зростатиме ще більше.
На це є декілька причин:
- більшість людей у місті – літні люди з хронічними захворюваннями, яких ніхто не лікує;
- ліків бракує;
- гуманітарна катастрофа.
Ситуація у Маріуполі критична
- Ситуація в Маріуполі є особливо критичною для інсулінозалежних мешканців, адже вони мають лише одну можливість отримати ліки. Зараз у місті є лише один лікар-ендокриноло, і то російський. У Маріуполі дуже сподівалися на допомогу Червоного Хреста у цьому питанні, адже його представники хоча б мають доступ до міста. Однак ситуація все ж не покращується.
- Тим часом російські окупанти в Маріуполі створили "каталог смерті", що містить кілька тисяч фотографій тих, хто похований у братських могилах. А тіла загиблих досі лежать посеред вулиць, хоч і запаковані у пакети.
- А у вересні окупанти планують влаштувати показовий самосуд над українськими воїнами у приміщенні маріупольської камерної філармонії.
- Попри критичну ситуацію у місті, загарбники вирішили влаштувати свято на кістках. Так, 4 серпня, вони провели рок-концерту на "Азовсталі".